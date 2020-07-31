Палеонтологи доказали, что у всех динозавров был один общий предок

Американские палеонтологи совместно со своими коллегами из Аргентины и Бразилии доказали новую теорию эволюции динозавров, согласно которой у древних ящеров был один общий предок.

Принято считать, что динозавры делятся на два отряда — птицетазовых и ящеротазовых. Причём считалось, что представители первого отряда эволюционировали раньше, чем представители второго.

Учёные установили, что оба отряда динозавров появились примерно 229 млн лет, то есть в одно и то же время. Иными словами, у динозавров был один общий предок.

"Теперь мы можем с уверенностью говорить, что ранние заурианцы и орнитисцы жили в одно и то же время, что подтверждает традиционную теорию эволюции динозавров. У всех динозавров, соответственно, был общий предок", — заявил Джахандар Рамезани, представитель Департамента Земли Массачусетского технологического института.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США обнаружили скелет динозавра с одним когтем на лапах.