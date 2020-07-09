Илон Маск: скоро "Тесла" создаст машину, для которой не нужен водитель

Американский производитель электромобилей Tesla Inc очень близко подошел к созданию машин, которые "будут двигаться без участия водителя".

Об этом сегодня заявил исполнительный директор компании Илон Маск в видеовыступлении на открытии ежегодной Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае (WAIC).

По его словам, калифорнийский автопроизводитель в настоящее время строит автомобили с системой помощи водителю автопилота. Tesla также разрабатывает новые системы теплопередачи или охлаждения, чтобы на автомобилях можно было размещать "более продвинутые компьютеры".