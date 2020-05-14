В Киргизии обнаружили останки саламандры возрастом 230 млн лет

Палеонтологи из Германии обнаружили в Киргизии останки саламандры, которая была одним из самых древних представителей своего рода. Она обитала в этих местах 230 млн лет назад.

Окаменевшие следы животного сохранились в геологической формации Мадыген, в юго-западной части Киргизии. Ранее здесь также находили подобные останки, но тогда палеонтологи не смогли их идентифицировать.

"Найденные останки саламандры принадлежат ранее неизвестному виду, получившему название Triassurus sixtelae. По фрагментам древнего существа удалось определить, что длина саламандры была не более 2,5 см", — сообщили палеонтологи.

Найденные останки примерно на 90 млн лет старше, чем останки саламандры, которая ранее считалась самой древней. Ученые планируют продолжить изучение древних геологических формаций с целью поиска новых окаменелостей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи доказали существование хищных плавающих динозавров.