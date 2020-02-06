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Источник Правда.Ру

Влияют ли выбросы токсичных газов из Красного моря на экологию?

Наука » Экология

В Красном море обнаружили источник токсичных газов. Ежегодно происходит 220 тысяч тонн выбросов. Реальная концентрация химических веществ в сорок раз превосходит теоретические прогнозы.

О том, опасно ли это для окружающей среды, в интервью "Правде.Ру" рассказал Виктор Петрович Иванов, президент Российского союза химиков.

"Из любого болота выходят газы на поверхность: и метан, и пропан. Стоит отметить, что нигде не было опубликовано, какие проводились исследования, каким образом специалисты замерили количество газа, который выходит, каким это образом можно было определить. Вполне возможно, что они могут выходить.

Только как они, пройдя такую толщу Красного моря, выйдут в атмосферу? Если только они с азотом соединятся. Азот в воде есть, но каким образом они это сделают? Это трудно подтвердить и трудно опровергнуть.

Известно, например, что под Черным морем очень большое количество сероводорода, который поднимается на поверхность. Вполне возможно, что и в Красном море происходит аналогичный процесс. Только непонятно, из каких нефтяных резервуаров идет утечка пропана и этана.

Если в Красном море имеются большие залежи нефти, вполне возможно, что так называемые нефтяные попутные газы могут появляться на поверхности. У нас тоже были эти газы. Они появлялись, когда мы добывали нефть.

Если действительно эти газы выходят, никакой угрозы для окружающей среды нет. Я думаю, что они выходят уже не первый год.

Наверное, местные жители давно бы заметили эту угрозу, потому что, когда эти газы выходили на болотах, они на самом деле наносили большой вред людям", — заключил эксперт.

 

Темы атмосфера красное море парниковые газы
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