В Красном море обнаружили источник токсичных газов

Немецкие ученые обнаружили в Красном море климатическую "бомбу", которая выпускает в атмосферу парниковые газы.

Парниковые газы загрязняют атмосферу

"Уровни содержания токсичных газов в воздухе над северной частью Красного моря были в 40 раз выше, чем предполагалось ранее", — считают ученые.

Исследователи выяснили, что пропан и этан просачиваются через морское дно из нефтяных и газовых резервуаров. Когда они оказываются на поверхности, то смешиваются с азотом.

В результате образуются вредные для человека соединения.

Уровень утечки газов можно сравнить с показателями выбросов в таких государствах, как ОАЭ или Кувейт. Согласно прогнозам ученых, в будущем ситуация будет только ухудшаться.