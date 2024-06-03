Карибский салат с курицей: для этого салата мясо маринуется в соусе терияки и готовится на гриле
Карибский салат с курицей: блюдо для праздничного стола
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Карибский салат с курицей, свежей кинзой и соусом терияки — низкоуглеводный вариант, который подойдёт для тех, кто следит за своим весом.
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 750 г курицы без костей
- 1 чашка мелко нарезанного лука
- 2 стакана мелко нарезанных помидоров
- 1/3 стакана мёда
- 1 чашка соуса терияки
- 2 чайные ложки сока лайма
- Кукурузные лепёшки
- 3 чайные ложки халапеньо
- 2 чайные ложки яблочного уксуса
- 2 чайные ложки мелко нарезанной кинзы
- 1/3 стакана дижонской горчицы
- Сахар по необходимости
- Рафинированное масло
- Смесь трав
Приготовление
- Замаринуйте курицу с соусом терияки в большой миске минимум на 2 часа.
- В другой миске смешайте перец халапеньо, лук, помидоры и кориандр, поставьте в холодильник.
- Смешайте в миске дижонскую горчицу, мёд, масло, уксус, сок лайма, сахар и отложите эту смесь в сторону.
- Приготовьте на гриле кусочки курицы.
- Смешайте содержимое всех мисок, курицу, добавьте кусочки ананаса. Подавайте с кукурузными лепёшками.
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