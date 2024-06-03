Карибский салат с курицей: для этого салата мясо маринуется в соусе терияки и готовится на гриле

Карибский салат с курицей: блюдо для праздничного стола

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Карибский салат с курицей, свежей кинзой и соусом терияки — низкоуглеводный вариант, который подойдёт для тех, кто следит за своим весом.

Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

750 г курицы без костей

1 чашка мелко нарезанного лука

2 стакана мелко нарезанных помидоров

1/3 стакана мёда

1 чашка соуса терияки

2 чайные ложки сока лайма

Кукурузные лепёшки

3 чайные ложки халапеньо

2 чайные ложки яблочного уксуса

2 чайные ложки мелко нарезанной кинзы

1/3 стакана дижонской горчицы

Сахар по необходимости

Рафинированное масло

Смесь трав

Приготовление

Замаринуйте курицу с соусом терияки в большой миске минимум на 2 часа. В другой миске смешайте перец халапеньо, лук, помидоры и кориандр, поставьте в холодильник. Смешайте в миске дижонскую горчицу, мёд, масло, уксус, сок лайма, сахар и отложите эту смесь в сторону. Приготовьте на гриле кусочки курицы. Смешайте содержимое всех мисок, курицу, добавьте кусочки ананаса. Подавайте с кукурузными лепёшками.