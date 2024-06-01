Фантастический десерт, который просто тает во рту: тарталетки с голубым сыром и грушами поразят ваших гостей

Тарталетки с голубым сыром и грушами: вкусный десерт

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Приготовьте эти потрясающие тарталетки с голубым сыром и грушами. Они просто тают во рту.

Фото: commons.wikimedia.org by Assianir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти тарталетки приготовлены из простых ингредиентов, таких как слоёное тесто, сахар, свежие сливки, груши и сыр с плесенью. Приготовить их можно всего за 30 минут.

Ингредиенты

50 г сыра с плесенью

1 столовая ложка свежих сливок

Чёрный перец по желанию

1/2 очищенной и нарезанной груши

1 чайная ложка сахара

Приготовление

Смешайте в миске нарезанные груши, сахар, голубой сыр, свежие сливки и перец. Возьмите тарталетки из теста и положите в каждую по ложке смеси. Разогрейте духовку до 180 градусов, выпекайте тарталетки около 10-15 минут.