Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Съёмки фильма о Майкле Джексоне завершились
"Боруссия" — "Реал Мадрид": где посмотреть финал Лиги чемпионов
Россиянин стал мультимиллионером, выиграв в лотерею
Родные Заворотнюк не стали лечить ее спецпрепаратом
Тренер назвал лучшие упражнения для пресса на брусьях
Детский психолог Наумова: Ребенка нельзя запугивать
Страховка для туристов в Грузии теперь обязательная
Продление выплат на погашение ипотеки для многодетных семей до 2030 года
Ученые ответили, от чего зависит окрас кошек
Фантастический десерт, который просто тает во рту: тарталетки с голубым сыром и грушами поразят ваших гостей

Тарталетки с голубым сыром и грушами: вкусный десерт

0:52
Еда

Приготовьте эти потрясающие тарталетки с голубым сыром и грушами. Они просто тают во рту.

Тарталетки с голубым сыром и грушами: вкусный десерт
Фото: commons.wikimedia.org by Assianir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти тарталетки приготовлены из простых ингредиентов, таких как слоёное тесто, сахар, свежие сливки, груши и сыр с плесенью. Приготовить их можно всего за 30 минут.

Ингредиенты

  • 50 г сыра с плесенью
  • 1 столовая ложка свежих сливок
  • Чёрный перец по желанию
  • 1/2 очищенной и нарезанной груши
  • 1 чайная ложка сахара

Приготовление

  1. Смешайте в миске нарезанные груши, сахар, голубой сыр, свежие сливки и перец.
  2. Возьмите тарталетки из теста и положите в каждую по ложке смеси.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов, выпекайте тарталетки около 10-15 минут.
Лучше бутербродов! Тарталетки с грушей и сыром блючиз
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Ксения Бородина высказалась о летающих автомобилях
Сажаем сирень с первого раза
Владимир Путин поручил снимать фильмы о деятельности работников культуры
Эксперт объяснил, почему водители покидают место ДТП из-за стресса
В России наблюдается всплеск спроса на кондиционеры
Атлет назвал пять эффективных упражнений по методике ABS
Дмитрий Таран об Украине: "Это наша территория, оккупированная НАТО"
Стало известно, почему у многих собак грустный взгляд
Риелторы рассказали, где купить недорогой дом в Подмосковье
Армия РФ уничтожила специалистов ВСУ, разрабатывавшие полёты БПЛА
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников