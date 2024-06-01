Фантастический десерт, который просто тает во рту: тарталетки с голубым сыром и грушами поразят ваших гостей

Приготовьте эти потрясающие тарталетки с голубым сыром и грушами. Они просто тают во рту.
Эти тарталетки приготовлены из простых ингредиентов, таких как слоёное тесто, сахар, свежие сливки, груши и сыр с плесенью. Приготовить их можно всего за 30 минут.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.