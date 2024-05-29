Воздушный и очень нежный омлет с грибами, помидорами и зелёным луком: сытное блюдо, которое можно съесть на ужин
Омлет с грибами и помидорами: вкусное и сытное блюдо
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Кто сказал, что омлет готовят только на завтрак? Предлагаем вам сытное блюдо — омлет с грибами и овощами. Его смело можно съесть на ужин.
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain
Ингредиенты
- 4 яйца
- 1/2 стакана грибов, крупно нарезанных
- 1/2 стакана нарезанных помидоров
- 1/4 стакана молока
- 3 столовые ложки измельчённого зелёного лука
- 2,5 чайной ложки оливкового масла
- Соль и чёрный перец по вкусу
Приготовление
- В миске смешайте яйца, молоко и соль. Приправьте перцем по вкусу. Хорошо взбейте.
- Нагрейте оливковое масло в сковороде. Вылейте яичную смесь.
- Готовьте, пока омлет не схватится.
- В другой сковороде поджарьте грибы.
- Посыпьте яйца грибами, помидорами и зелёным луком. Лопаткой сложите омлет пополам.
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