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Воздушный и очень нежный омлет с грибами, помидорами и зелёным луком: сытное блюдо, которое можно съесть на ужин

Омлет с грибами и помидорами: вкусное и сытное блюдо

0:55
Еда

Кто сказал, что омлет готовят только на завтрак? Предлагаем вам сытное блюдо — омлет с грибами и овощами. Его смело можно съесть на ужин.

Омлет с грибами и помидорами: вкусное и сытное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 1/2 стакана грибов, крупно нарезанных
  • 1/2 стакана нарезанных помидоров
  • 1/4 стакана молока
  • 3 столовые ложки измельчённого зелёного лука
  • 2,5 чайной ложки оливкового масла
  • Соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление

  1. В миске смешайте яйца, молоко и соль. Приправьте перцем по вкусу. Хорошо взбейте.
  2. Нагрейте оливковое масло в сковороде. Вылейте яичную смесь.
  3. Готовьте, пока омлет не схватится. 
  4. В другой сковороде поджарьте грибы.
  5. Посыпьте яйца грибами, помидорами и зелёным луком. Лопаткой сложите омлет пополам.
Готовим дома ОМЛЕТ с грибами КАК В МОДНОМ КАФЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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