Воздушный и очень нежный омлет с грибами, помидорами и зелёным луком: сытное блюдо, которое можно съесть на ужин

Омлет с грибами и помидорами: вкусное и сытное блюдо

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что омлет готовят только на завтрак? Предлагаем вам сытное блюдо — омлет с грибами и овощами. Его смело можно съесть на ужин.

Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet is licensed under public domain

Ингредиенты

4 яйца

1/2 стакана грибов, крупно нарезанных

1/2 стакана нарезанных помидоров

1/4 стакана молока

3 столовые ложки измельчённого зелёного лука

2,5 чайной ложки оливкового масла

Соль и чёрный перец по вкусу

Приготовление

В миске смешайте яйца, молоко и соль. Приправьте перцем по вкусу. Хорошо взбейте. Нагрейте оливковое масло в сковороде. Вылейте яичную смесь. Готовьте, пока омлет не схватится. В другой сковороде поджарьте грибы. Посыпьте яйца грибами, помидорами и зелёным луком. Лопаткой сложите омлет пополам.