Сырный соус для макарон: с насыщенно сливочной текстурой и лёгким ароматом чеснока

Сырный соус для пасты: в его составе целых два вида сыра

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления сырного соуса для пасты вам понадобится несколько простых ингредиентов. Этот соус оказывается очень сливочным, а благодаря чесноку приобретает приятный аромат. Ниже приведён рецепт этого восхитительного соуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

20 г сливочного масла,

3 зубчика чеснока,

250 г крем-сыра,

160 мл куриного бульона,

30 г твёрдого сыра,

соль и перец, по вкусу.

Приготовление:

Растопите сливочное масло в сковороде. Измельчите чеснок и обжарьте его в масле до появления аромата, примерно 30 секунд. Добавьте в сковороду крем-сыр и готовьте, помешивая, пока он не полностью расплавится. Затем влейте куриный бульон и продолжайте кипятить на низком огне около 3-4 минут до загустения соуса. Снимите сковороду с огня и постепенно добавьте тёртый твёрдый сыр в соус. Приправьте соус солью и перцем по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы сыр полностью растворился.

Готовый сырный соус прекрасно сочетается с пастой, придавая ей нежность и обволакивающий сырный вкус. Этот соус также можно использовать в качестве основы или дополнения к другим блюдам.

Храните его в холодильнике в закрытой емкости не более 5 дней. Разнообразьте свои блюда с помощью этого прекрасного сырного соуса и наслаждайтесь его великолепным вкусом! Приятного аппетита!