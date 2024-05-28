Сырный соус для макарон: с насыщенно сливочной текстурой и лёгким ароматом чеснока

Для приготовления сырного соуса для пасты вам понадобится несколько простых ингредиентов. Этот соус оказывается очень сливочным, а благодаря чесноку приобретает приятный аромат. Ниже приведён рецепт этого восхитительного соуса.
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Ингредиенты:
20 г сливочного масла,
3 зубчика чеснока,
250 г крем-сыра,
160 мл куриного бульона,
30 г твёрдого сыра,
соль и перец, по вкусу.
Приготовление:
Растопите сливочное масло в сковороде. Измельчите чеснок и обжарьте его в масле до появления аромата, примерно 30 секунд.
Добавьте в сковороду крем-сыр и готовьте, помешивая, пока он не полностью расплавится. Затем влейте куриный бульон и продолжайте кипятить на низком огне около 3-4 минут до загустения соуса.
Снимите сковороду с огня и постепенно добавьте тёртый твёрдый сыр в соус. Приправьте соус солью и перцем по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы сыр полностью растворился.
Готовый сырный соус прекрасно сочетается с пастой, придавая ей нежность и обволакивающий сырный вкус. Этот соус также можно использовать в качестве основы или дополнения к другим блюдам.
Храните его в холодильнике в закрытой емкости не более 5 дней. Разнообразьте свои блюда с помощью этого прекрасного сырного соуса и наслаждайтесь его великолепным вкусом! Приятного аппетита!
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