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Освежающий грушевый смузи, приготовленный на кефире: добавляем семена конопли как источник полезных жиров

Грушевый смузи, приготовленный на кефире: рецепт

1:05
Еда

Груши придают смузи естественную сладость, а также в них много антиоксидантов и клетчатки. Свежий цветочный аромат с нотками ванили и мёда, пикантности добавляет тёртая цедра лайма! Кефир добавляет порцию белка, а семена конопли содержат полезные жиры, такие как омега-3. А также в одной порции семян конопли содержится 10 г белка.

Грушевый смузи, приготовленный на кефире: рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Assianir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Освежающий грушевый смузи, приготовленный на кефире, слегка подслащённый медом и цедрой лайма для яркости. Кефир имеет терпкость и привкус йогурта, но гораздо более жидкую консистенцию, что делает его идеальным для смешивания.

Ингредиенты

  • 1 стакан (240 мл) кефира или йогурта
  • 1 большая спелая груша, нарезанная крупными кусками
  • 1 столовая ложка семян конопли
  • 1 чайная ложка мёда
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • Цедра 1/2 лайма

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.

СМУЗИ С ГРУШЕЙ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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