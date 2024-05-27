Освежающий грушевый смузи, приготовленный на кефире: добавляем семена конопли как источник полезных жиров

Грушевый смузи, приготовленный на кефире: рецепт

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Груши придают смузи естественную сладость, а также в них много антиоксидантов и клетчатки. Свежий цветочный аромат с нотками ванили и мёда, пикантности добавляет тёртая цедра лайма! Кефир добавляет порцию белка, а семена конопли содержат полезные жиры, такие как омега-3. А также в одной порции семян конопли содержится 10 г белка.

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Освежающий грушевый смузи, приготовленный на кефире, слегка подслащённый медом и цедрой лайма для яркости. Кефир имеет терпкость и привкус йогурта, но гораздо более жидкую консистенцию, что делает его идеальным для смешивания.

Ингредиенты

1 стакан (240 мл) кефира или йогурта

1 большая спелая груша, нарезанная крупными кусками

1 столовая ложка семян конопли

1 чайная ложка мёда

1 чайная ложка ванильного экстракта

Цедра 1/2 лайма

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.