Освежающий грушевый смузи, приготовленный на кефире: добавляем семена конопли как источник полезных жиров

Груши придают смузи естественную сладость, а также в них много антиоксидантов и клетчатки. Свежий цветочный аромат с нотками ванили и мёда, пикантности добавляет тёртая цедра лайма! Кефир добавляет порцию белка, а семена конопли содержат полезные жиры, такие как омега-3. А также в одной порции семян конопли содержится 10 г белка.
Освежающий грушевый смузи, приготовленный на кефире, слегка подслащённый медом и цедрой лайма для яркости. Кефир имеет терпкость и привкус йогурта, но гораздо более жидкую консистенцию, что делает его идеальным для смешивания.
Смешайте все ингредиенты в блендере.
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