Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучший рецепт русского холодца
Алёна Водонаева ответила на сообщения по поводу смерти Лены Миро
Как приготовить шоколадные батончики из цветной капусты
Ученые установили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Кирилл Константинов: не забудьте положить зелёнку в детскую аптечку
Самая красивая порода кошек в мире
Избавляемся от проблемы с акне: рацион, который строит кожу изнутри
Топ-3 самых умных пород собак
Экс-советник Пентагона: армии Франции и Британии в разы слабее ВС РФ на Украине
Сочность каждого кусочка мяса: обязательно приготовьте это блюдо к праздничному столу

Простой рецепт нежной курочки в духовке

1:41
Еда

Одним из самых простых и в то же время вкусных способов приготовления курицы является запекание в духовке. Этот рецепт нежной курочки в духовке прост в исполнении, но при этом обещает богатый вкус и сочность каждого кусочка мяса.

Простой рецепт нежной курочки в духовке
Фото: flickr.com by visualdensity is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты.

4 куриных грудок (по желанию можно использовать другие части курицы)
2 столовые ложки оливкового масла
2 чайные ложки соли
1 чайная ложка черного перца
1 чайная ложка сухого тимьяна
1 чайная ложка сушеного базилика
1 чайная ложка чесночного порошка

Приготовление.

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. В большой миске смешайте оливковое масло, соль, перец, тимьян, базилик и чесночный порошок. Выложите куриные грудки на противень или в форму для запекания.

Натрите каждую грудку приготовленной смесью с маслом и специями. Убедитесь, что мясо равномерно покрыто смесью. Поставьте противень с курицей в разогретую духовку и запекайте около 25-30 минут или до тех пор, пока курица не станет золотистой и полностью прожаренной. Время приготовления может варьироваться в зависимости от толщины куриных грудок.

После приготовления выньте курочку из духовки и дайте ей немного постоять перед подачей на стол. Это поможет сохранить ее сочность. Подавайте курочку в духовке с любимыми гарнирами и соусами по вашему выбору.

Наслаждайтесь нежным и ароматным блюдом!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часовом Яре Дмитрий Плотников
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Последние материалы
Польский генерал заявил, что ВСУ недосчитывает от 150 до 200 тысяч солдат
Россиянам рассказали, что желание съесть что-то кислое говорит о нехватке витамина С
Для общей пользы. Регионовед Журавлёв: объединить можно маленькие регионы России
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Оскар Кучера рассказал, что мошенники взломали его Telegram-канал
Российский рынок внедорожников: анализ ценового сегмента и лидеры продаж
В чём польза цветной капусты
Президент Белоруссии заявил, что НАТО готовилось к интервенции в Белоруссию
Это украшение для любого участка
Актёры, которые стыдились своих настоящих фамилий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников