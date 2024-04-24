Сочность каждого кусочка мяса: обязательно приготовьте это блюдо к праздничному столу

Одним из самых простых и в то же время вкусных способов приготовления курицы является запекание в духовке. Этот рецепт нежной курочки в духовке прост в исполнении, но при этом обещает богатый вкус и сочность каждого кусочка мяса.
Ингредиенты.
4 куриных грудок (по желанию можно использовать другие части курицы)
2 столовые ложки оливкового масла
2 чайные ложки соли
1 чайная ложка черного перца
1 чайная ложка сухого тимьяна
1 чайная ложка сушеного базилика
1 чайная ложка чесночного порошка
Приготовление.
Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. В большой миске смешайте оливковое масло, соль, перец, тимьян, базилик и чесночный порошок. Выложите куриные грудки на противень или в форму для запекания.
Натрите каждую грудку приготовленной смесью с маслом и специями. Убедитесь, что мясо равномерно покрыто смесью. Поставьте противень с курицей в разогретую духовку и запекайте около 25-30 минут или до тех пор, пока курица не станет золотистой и полностью прожаренной. Время приготовления может варьироваться в зависимости от толщины куриных грудок.
После приготовления выньте курочку из духовки и дайте ей немного постоять перед подачей на стол. Это поможет сохранить ее сочность. Подавайте курочку в духовке с любимыми гарнирами и соусами по вашему выбору.
Наслаждайтесь нежным и ароматным блюдом!
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.