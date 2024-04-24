Вкусный и очень полезный сок из бузины и яблок: витаминный коктейль

Как приготовить сок из бузины и яблок без соковыжималки

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт сока из бузины и яблок прост в приготовлении. Если он получился слишком концентрированным, то сок можно смешать с холодной водой в соотношении 1/3, добавив несколько кубиков льда. Сок из бузины поможет укрепить иммунитет и предотвратить простуду и грипп.

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Ингредиенты

2,5 кг ягод бузины

12 яблок

1 литр воды

800 г сахара

Приготовление

Промойте ягоды бузины. Вымойте яблоки и удалите сердцевину, затем нарежьте кусочками. Поместите ягоды бузины и нарезанные яблоки в большую кастрюлю, затем добавьте воду. Прокипятите 30 минут. Поместите марлю в сито, затем поместите сито на другую большую кастрюлю. Налейте сок в сито. Ложкой раздавите ягоды и выжмите весь сок. Нагрейте концентрированный сок. Добавьте сахар.