Вкусный и очень полезный сок из бузины и яблок: витаминный коктейль

Этот рецепт сока из бузины и яблок прост в приготовлении. Если он получился слишком концентрированным, то сок можно смешать с холодной водой в соотношении 1/3, добавив несколько кубиков льда. Сок из бузины поможет укрепить иммунитет и предотвратить простуду и грипп.
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Ингредиенты
2,5 кг ягод бузины
12 яблок
1 литр воды
800 г сахара
Приготовление
Промойте ягоды бузины.
Вымойте яблоки и удалите сердцевину, затем нарежьте кусочками.
Поместите ягоды бузины и нарезанные яблоки в большую кастрюлю, затем добавьте воду. Прокипятите 30 минут.
Поместите марлю в сито, затем поместите сито на другую большую кастрюлю. Налейте сок в сито. Ложкой раздавите ягоды и выжмите весь сок.