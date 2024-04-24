Вкусный и очень полезный сок из бузины и яблок: витаминный коктейль

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Как приготовить сок из бузины и яблок без соковыжималки

1:01
Еда

Этот рецепт сока из бузины и яблок прост в приготовлении. Если он получился слишком концентрированным, то сок можно смешать с холодной водой в соотношении 1/3, добавив несколько кубиков льда. Сок из бузины поможет укрепить иммунитет и предотвратить простуду и грипп.

Как приготовить сок из бузины и яблок без соковыжималки
Фото: commons.wikimedia.org by Flunse is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

Ингредиенты

  • 2,5 кг ягод бузины
  • 12 яблок
  • 1 литр воды
  • 800 г сахара

Приготовление

  1. Промойте ягоды бузины.
  2. Вымойте яблоки и удалите сердцевину, затем нарежьте кусочками.
  3. Поместите ягоды бузины и нарезанные яблоки в большую кастрюлю, затем добавьте воду. Прокипятите 30 минут.
  4. Поместите марлю в сито, затем поместите сито на другую большую кастрюлю. Налейте сок в сито. Ложкой раздавите ягоды и выжмите весь сок.
  5. Нагрейте концентрированный сок. Добавьте сахар. 
СОК ИЗ БУЗИНЫ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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