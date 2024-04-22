Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"СберСтрахование" застраховало электростанции ВИЭ на 86,4 млрд рублей
Учёные подтвердили факт наличия сознания у большинства животных
Искусство обретения внутреннего равновесия: путеводитель по психологическому айкидо
Певица Жасмин отмечает еврейский праздник Песах
Чем подкормить пионы весной
IJMS: добавка на основе антиоксидантов может замедлить старение мозга и мышц
Mash: новые БПЛА "Герань-2" оснастят Telegram для обнаружения ПВО противника
Солнечные ожоги: как предотвратить и лечить с помощью советов эксперта
Вкусный рецепт блинов с рыбой
Идеальный завтрак: от каких продуктов лучше всего отказаться во время утреннего приёма пищи

Диетолог Журавлёва рассказала, каким должен быть здоровый завтрак

1:22
Еда

Завтрак — это не просто первый приём пищи в течение дня, а фундамент правильного питания, ведь именно утренняя еда запускает обменные процессы в организме и дарит заряд энергии на весь день. О том, почему так важно уделять внимание утреннему меню и от каких продуктов на завтрак лучше отказаться, рассказала в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей диетолог Полина Журавлёва.

Диетолог Журавлёва рассказала, каким должен быть здоровый завтрак
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Журавлёва отметила, что завтрак должен быть питательным, чтобы уменьшить количество вредных перекусов в течение дня, а также не вызывать резких скачков сахара. Именно поэтому от сахара и кофе по утрам лучше отказаться.

"Вы почувствуете бодрость лишь на время, а чувство насыщения быстро уйдет", — указала специалист.

Также перед завтраком необходимо выпить стакан воды, желательно тёплой, чтобы заставить работать ЖКТ и наладить кровообращение после сна.

Также правильный завтрак не должен быть плотным, поскольку переедание может вызвать сонливость. Важно, чтобы завтрак был сбалансированным, то есть содержал белок, углеводы, клетчатку и полезные жиры.

Диетолог указала, что стандартное меню на завтрак включает:

  • творог,
  • яйца,
  • различные крупы,
  • орехи,
  • несладкие фрукты и ягоды.
Что лучше всего есть на завтрак?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Садальский пристыдил звёзд Московского международного кинофестиваля: полстраны в наводнениях

Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Садальский раскритиковал праздник в честь ММКФ: "У этих тусовки"
Друг Пугачевой Левшин связал игнорирование юбилея певицы с завистью
"Они завистливы и меркантильны": друг Пугачевой рассказал, почему в России проигнорировали юбилей певицы
Победить проволочника помогут эти народные методы: простой поливайте этим грядки
Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Вот как надо правильно доливать масло в автомобиль без вреда для двигателя
Расшифровываем кошачий язык: 5 способов, как ваш кот говорит "Я тебя люблю"
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Последние материалы
Певица Жасмин отмечает еврейский праздник Песах
Чем подкормить пионы весной
IJMS: добавка на основе антиоксидантов может замедлить старение мозга и мышц
Mash: новые БПЛА "Герань-2" оснастят Telegram для обнаружения ПВО противника
Солнечные ожоги: как предотвратить и лечить с помощью советов эксперта
Вкусный рецепт блинов с рыбой
Владелец АЗС раскрыл, какие машины опасно заправлять до полного бака
Тарасова рассказала, какую фигуристку считает главной в России сегодня
ESCMID: грипп обладает высоким потенциалом пандемии
Рецепт домашнего кулича
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников