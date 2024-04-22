Идеальный завтрак: от каких продуктов лучше всего отказаться во время утреннего приёма пищи

Завтрак — это не просто первый приём пищи в течение дня, а фундамент правильного питания, ведь именно утренняя еда запускает обменные процессы в организме и дарит заряд энергии на весь день. О том, почему так важно уделять внимание утреннему меню и от каких продуктов на завтрак лучше отказаться, рассказала в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей диетолог Полина Журавлёва.
Журавлёва отметила, что завтрак должен быть питательным, чтобы уменьшить количество вредных перекусов в течение дня, а также не вызывать резких скачков сахара. Именно поэтому от сахара и кофе по утрам лучше отказаться.
"Вы почувствуете бодрость лишь на время, а чувство насыщения быстро уйдет", — указала специалист.
Также перед завтраком необходимо выпить стакан воды, желательно тёплой, чтобы заставить работать ЖКТ и наладить кровообращение после сна.
Также правильный завтрак не должен быть плотным, поскольку переедание может вызвать сонливость. Важно, чтобы завтрак был сбалансированным, то есть содержал белок, углеводы, клетчатку и полезные жиры.
Диетолог указала, что стандартное меню на завтрак включает:
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