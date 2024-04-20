Быстрый томатный суп из консервов с добавлением ароматных трав: рецепт на случай, когда нет сил готовить

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Томатный суп с базиликом: экспресс-рецепт из консервов

1:07
Еда

Если у вас нет сил готовить, то попробуйте экспресс-рецепт этого аппетитного томатного супа с базиликом.

Томатный суп с базиликом: экспресс-рецепт из консервов
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 небольшой зубчик чеснока, измельчённый,
  • 1 банка томатного супа (покупные консервы),
  • ¼ стакана соуса маринара,
  • вода,
  • 1 чайная ложка нарезанного свежего орегано,
  • ½ чайной ложки молотого чёрного перца,
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего базилика,
  • 6 гренок с приправами по-итальянски,
  • 2 столовые ложки тёртого сыра пармезан.

Приготовление

  • Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте чеснок и обжарьте 2–3 минуты. Добавьте томатный суп и маринару, а также воду.
  • Добавьте орегано и перец, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите около 15 минут. Добавьте базилик.
  • Разложите по тарелкам, сверху выложите гренки и сыр пармезан.
Томатный СУП - простое блюдо с ярким вкусом!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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