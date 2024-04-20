Быстрый томатный суп из консервов с добавлением ароматных трав: рецепт на случай, когда нет сил готовить
Томатный суп с базиликом: экспресс-рецепт из консервов
1:07
Если у вас нет сил готовить, то попробуйте экспресс-рецепт этого аппетитного томатного супа с базиликом.
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 3 столовые ложки оливкового масла,
- 1 небольшой зубчик чеснока, измельчённый,
- 1 банка томатного супа (покупные консервы),
- ¼ стакана соуса маринара,
- вода,
- 1 чайная ложка нарезанного свежего орегано,
- ½ чайной ложки молотого чёрного перца,
- 1 столовая ложка нарезанного свежего базилика,
- 6 гренок с приправами по-итальянски,
- 2 столовые ложки тёртого сыра пармезан.
Приготовление
- Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте чеснок и обжарьте 2–3 минуты. Добавьте томатный суп и маринару, а также воду.
- Добавьте орегано и перец, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите около 15 минут. Добавьте базилик.
- Разложите по тарелкам, сверху выложите гренки и сыр пармезан.
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Томатный СУП - простое блюдо с ярким вкусом!
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру