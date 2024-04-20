Быстрый томатный суп из консервов с добавлением ароматных трав: рецепт на случай, когда нет сил готовить

Томатный суп с базиликом: экспресс-рецепт из консервов

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас нет сил готовить, то попробуйте экспресс-рецепт этого аппетитного томатного супа с базиликом.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

3 столовые ложки оливкового масла,

1 небольшой зубчик чеснока, измельчённый,

1 банка томатного супа (покупные консервы),

¼ стакана соуса маринара,

вода,

1 чайная ложка нарезанного свежего орегано,

½ чайной ложки молотого чёрного перца,

1 столовая ложка нарезанного свежего базилика,

6 гренок с приправами по-итальянски,

2 столовые ложки тёртого сыра пармезан.

Приготовление

Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте чеснок и обжарьте 2–3 минуты. Добавьте томатный суп и маринару, а также воду.

Добавьте орегано и перец, доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите около 15 минут. Добавьте базилик.

Разложите по тарелкам, сверху выложите гренки и сыр пармезан.