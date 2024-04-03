Низкоуглеводный яичный соус с пряностями: хорошо сочетается со свежими овощами, очень вкусная намазка на тосты

Как приготовить яичный соус с пряностями

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот низкоуглеводный сливочный соус из яиц с пряностями очень легко приготовить! Просто сварите яйца вкрутую, взбейте ингредиенты в блендере — и соус готов.

Фото: Own work by Biswarup Ganguly is licensed under GNU Free Documentation License

Яичный соус хорошо сочетается с хрустящими свежими овощами, крекерами с солью, также отлично подходит в качестве намазки на тосты.

Ингредиенты

12 больших яиц,

55 г сливочного сыра, размягчённого до комнатной температуры,

⅓ стакана обезжиренного греческого йогурта,

⅓ стакана светлого майонеза,

2 столовые ложки горчицы,

1 столовая ложка белого уксуса,

1 чайная ложка острого соуса,

1/2 чайной ложки паприки и еще немного для украшения,

1/2 чайной ложки соли,

щепотка чёрного перца по вкусу,

1 чайная ложка нарезанного чеснока.

Приготовление

Сварите яйца вкрутую. Очистите и переложите на разделочную доску, мелко порежьте. Часть белков отложите. Добавьте яйца, сливочный сыр, греческий йогурт, майонез, горчицу, уксус, острый соус, паприку, соль и перец в блендер, взбейте. Добавьте в миску оставшиеся яичные белки и смесь из блендера. Добавьте чеснок, приправы по вкусу. Перед подачей посыпьте сверху паприкой и чесноком.