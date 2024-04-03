Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя пить много чая

Врач Антюфеева рассказала, каким категориям людей стоит ограничить потребление чая

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Употребление чая имеет различные полезные свойства, но некоторым людям следует быть осторожными при его потреблении, сообщила врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.

Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперт отметила, что в чае содержатся танины, которые могут связываться с железом и затруднять его усвоение. Поэтому, если у вас есть проблемы с дефицитом железа или железодефицитной анемией, стоит следить за количеством потребляемого чая.

Рекомендуемая дозировка не должна превышать три чашки в день. Кофеин, который также содержится в чае, может вызвать тревогу, стресс и беспокойство при потреблении в больших количествах.

"Поэтому при тревожно-депрессивном расстройстве следует ограничить потребление чая. Однако, согласно результатам исследований, если не превышать дозу кофеина в 200 мг в день, то у большинства людей это вряд ли станет причиной сильного беспокойства", — рассказала Антюфеева.

Людям с функциональной диспепсией стоит быть осторожными с потреблением чая, так как излишняя его концентрация может вызвать тошноту и боль в желудке, особенно если его употреблять натощак. Для предотвращения такой реакции рекомендуется добавлять немного молока или употреблять чай вместе с пищей, пишет Газета.Ru.

Беременным женщинам также не следует слишком часто употреблять чай из-за его содержания кофеина, который может вызывать различные осложнения беременности. Рекомендуется не превышать суточную дозу 200 мг кофеина и проконсультироваться с врачом, учитывая индивидуальные особенности организма.