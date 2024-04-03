Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя пить много чая

Употребление чая имеет различные полезные свойства, но некоторым людям следует быть осторожными при его потреблении, сообщила врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.
Эксперт отметила, что в чае содержатся танины, которые могут связываться с железом и затруднять его усвоение. Поэтому, если у вас есть проблемы с дефицитом железа или железодефицитной анемией, стоит следить за количеством потребляемого чая.
Рекомендуемая дозировка не должна превышать три чашки в день. Кофеин, который также содержится в чае, может вызвать тревогу, стресс и беспокойство при потреблении в больших количествах.
"Поэтому при тревожно-депрессивном расстройстве следует ограничить потребление чая. Однако, согласно результатам исследований, если не превышать дозу кофеина в 200 мг в день, то у большинства людей это вряд ли станет причиной сильного беспокойства", — рассказала Антюфеева.
Людям с функциональной диспепсией стоит быть осторожными с потреблением чая, так как излишняя его концентрация может вызвать тошноту и боль в желудке, особенно если его употреблять натощак. Для предотвращения такой реакции рекомендуется добавлять немного молока или употреблять чай вместе с пищей, пишет Газета.Ru.
Беременным женщинам также не следует слишком часто употреблять чай из-за его содержания кофеина, который может вызывать различные осложнения беременности. Рекомендуется не превышать суточную дозу 200 мг кофеина и проконсультироваться с врачом, учитывая индивидуальные особенности организма.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.