Этот напиток можно пить, как воду: агроном Тихонова назвала его пользу - мы употребляем это каждый день

Традиции чаепития добрались до России в XVII веке, но сам чай известен человечеству уже около шести тысяч лет. По словам учёного-агронома и эксперта по чаю Елизаветы Тихоновой, напиток полезен для человека, так как содержит важные для организма вещества.

Фото: "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.