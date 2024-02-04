Этот напиток можно пить, как воду: агроном Тихонова назвала его пользу - мы употребляем это каждый день

Традиции чаепития добрались до России в XVII веке, но сам чай известен человечеству уже около шести тысяч лет. По словам учёного-агронома и эксперта по чаю Елизаветы Тихоновой, напиток полезен для человека, так как содержит важные для организма вещества.
Эксперт отметила, что только температура от 95 до 100 градусов даёт эффект экстракции в настой питательных веществ. Чай можно заваривать несколько раз. Эксперт не согласна с мнением о вреде избыточного употребления напитка.
"Если под [видом] чая чёрт знает что намешано, тут сказать трудно, что пойдёт во вред. <…> Если это настоящий чай, кипяток, то все будет благополучно, никаких ошибок при заваривании произойти не может", — подчеркнула она в беседе с Телеканалом "360".
Тихонова пояснила норму напитка. Специалист отметила, что объём употребления чая примерно такой же, как и объём потребления воды. Эксперт советует пить чай при температуре 40-42 градуса, чтобы не обжечься.
Напиток оказывает тонизирующий эффект. Чай способствует замедлению формирования жировых отложений. В нём содержится калий, который необходим для энергии и сердца.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.