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Этот напиток можно пить, как воду: агроном Тихонова назвала его пользу - мы употребляем это каждый день

Агроном Тихонова рассказала, что избыточное употребление чая не оказывает вреда

1:17
Здоровье

Традиции чаепития добрались до России в XVII веке, но сам чай известен человечеству уже около шести тысяч лет. По словам учёного-агронома и эксперта по чаю Елизаветы Тихоновой, напиток полезен для человека, так как содержит важные для организма вещества.  

Агроном Тихонова рассказала, что избыточное употребление чая не оказывает вреда
Фото: "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт отметила, что только температура от 95 до 100 градусов даёт эффект экстракции в настой питательных веществ. Чай можно заваривать несколько раз. Эксперт не согласна с мнением о вреде избыточного употребления напитка.

"Если под [видом] чая чёрт знает что намешано, тут сказать трудно, что пойдёт во вред. <…> Если это настоящий чай, кипяток, то все будет благополучно, никаких ошибок при заваривании произойти не может", — подчеркнула она в беседе с Телеканалом "360".

Тихонова пояснила норму напитка. Специалист отметила, что объём употребления чая примерно такой же, как и объём потребления воды. Эксперт советует пить чай при температуре 40-42 градуса, чтобы не обжечься.

Напиток оказывает тонизирующий эффект. Чай способствует замедлению формирования жировых отложений. В нём содержится калий, который необходим для энергии и сердца.

Как заваривать китайский чай | Art of Tea
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
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