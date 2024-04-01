Знаменитый бездрожжевой ирландский содовый хлеб с изюмом и смородиной: готовится очень быстро 

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте 2 противня маслом.
Смешайте муку, соду, разрыхлитель, соль и сахар в большой миске до однородной массы.
Взбейте сливочное масло с помощью блендера или разомните руками до тех пор, пока смесь не станет напоминать кукурузную муку грубого помола.
Добавьте изюм, смородину и тмин, затем сделайте углубление в центре и влейте молоко и уксус. Перемешайте ложкой, пока сухие ингредиенты не станут влажными.
Выложите тесто на хорошо посыпанную мукой рабочую поверхность и осторожно вымесите 8-10 раз. Разделите тесто на два шарика и выложите на подготовленные противни. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 15 минут, затем уменьшите температуру до 190 градусов и выпекайте, пока верх хлеба не станет золотисто-коричневым, еще примерно 15 минут.
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