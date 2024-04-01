Знаменитый бездрожжевой ирландский содовый хлеб с изюмом и смородиной: готовится очень быстро

Как испечь настоящий ирландский содовый хлеб без добавления дрожжей

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Содовый хлеб — популярный продукт у многих народов, готовится он без добавления дрожжей со всевозможными ингредиентами: изюмом, орехами, специями.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Попробуйте испечь ирландский вариант этой популярной выпечки, и ваш дом наполнится необыкновенным ароматом свежего хлеба.

Ингредиенты

2,5 стакана муки,

1,5 чайной ложки пищевой соды,

1 столовая ложка разрыхлителя,

1/2 чайной ложки соли,

3 столовые ложки белого сахара,

1/2 стакана сливочного масла, нарезанного кусочками,

1 стакан изюма,

1/2 стакана смородины,

2 чайные ложки тмина (по желанию),

3/4 стакана молока,

3 столовые ложки яблочного уксуса.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте 2 противня маслом. Смешайте муку, соду, разрыхлитель, соль и сахар в большой миске до однородной массы. Взбейте сливочное масло с помощью блендера или разомните руками до тех пор, пока смесь не станет напоминать кукурузную муку грубого помола. Добавьте изюм, смородину и тмин, затем сделайте углубление в центре и влейте молоко и уксус. Перемешайте ложкой, пока сухие ингредиенты не станут влажными. Выложите тесто на хорошо посыпанную мукой рабочую поверхность и осторожно вымесите 8-10 раз. Разделите тесто на два шарика и выложите на подготовленные противни. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 15 минут, затем уменьшите температуру до 190 градусов и выпекайте, пока верх хлеба не станет золотисто-коричневым, еще примерно 15 минут.