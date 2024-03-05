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Несладкие кукурузные сырники: творожное тесто получается красивого жёлтого цвета

Несладкие кукурузные сырники: готовятся так же просто, как и обычные

1:43
Еда

Несладкие сырники из кукурузной муки готовить совсем несложно. Благодаря кукурузной муке творожное тесто для сырников имеет привлекательный жёлтый цвет, оно очень нежное и мягкое. Попробуйте приготовить кукурузные сырники из сайта "Гастроном.ру" — вам понравится результат!

Несладкие кукурузные сырники: готовятся так же просто, как и обычные
Фото: commons.wikimedia.org by Georgian Recipes at Georgia About is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты на 4 порции:

— 400 г творога жирностью 5%,

— 50 г тёртого сыра,

— 1 яйцо,

— 5 ст. л. кукурузной муки,

— &frac14 ч. л. молотого белого перца,

— &frac14 ч. л. молотого тмина,

— растительное масло,

— соль,

— сырный соус или сметана для подачи.

Рецепт приготовления:

  1. В большой миске разомните творог, добавьте тёртый сыр, яйцо и 3 ст. л. муки. Посолите, приправьте перцем и тмином, перемешайте. Сформируйте сырники мокрыми руками, разложите на тарелке, уберите в холодильник на 15 мин.
  2. Разогрейте растительное масло в сковороде. Обваляйте сырники в оставшейся муке, потом обжарьте сырники на среднем огне по 4 мин с каждой стороны под крышкой.
  3. Подавайте с сырным соусом или сметаной.

Полезный совет: В сырники можно добавить зелёный лук, чеснок или посыпать их мелко нарубленной зеленью.

Подавайте кукурузные сырники со сметаной, натуральным йогуртом или другими несладкими соусами по вашему вкусу.

Вместо кукурузной муки можно использовать смесь пшеничной муки и кукурузного крахмала в пропорции примерно 3:1. Формируйте сырники одного размера толщиной не более 1.5-2 см.

СЫРНИКИ рецепт с кукурузной мукой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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