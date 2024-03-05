Несладкие кукурузные сырники: творожное тесто получается красивого жёлтого цвета

Несладкие сырники из кукурузной муки готовить совсем несложно. Благодаря кукурузной муке творожное тесто для сырников имеет привлекательный жёлтый цвет, оно очень нежное и мягкое. Попробуйте приготовить кукурузные сырники из сайта "Гастроном.ру" — вам понравится результат!
Ингредиенты на 4 порции:
— 400 г творога жирностью 5%,
— 50 г тёртого сыра,
— 1 яйцо,
— 5 ст. л. кукурузной муки,
— ¼ ч. л. молотого белого перца,
— ¼ ч. л. молотого тмина,
— растительное масло,
— соль,
— сырный соус или сметана для подачи.
Рецепт приготовления:
Полезный совет: В сырники можно добавить зелёный лук, чеснок или посыпать их мелко нарубленной зеленью.
Подавайте кукурузные сырники со сметаной, натуральным йогуртом или другими несладкими соусами по вашему вкусу.
Вместо кукурузной муки можно использовать смесь пшеничной муки и кукурузного крахмала в пропорции примерно 3:1. Формируйте сырники одного размера толщиной не более 1.5-2 см.
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