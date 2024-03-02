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Хлеб на палочке: приготовьте его на углях в мангале

Хлеб на палочке: популярное блюдо горцев

1:28
Еда

Хлеб на палочке, рецепт которого, как следует из названия, довольно простой, был популярен среди горцев. Все, что вам нужно сделать, это обернуть длинный рулет теста вокруг конца палочки и поставить ее над огнем.

Хлеб на палочке: популярное блюдо горцев
Фото: Fiery Phoenix Scout Group's Skills Camp by Nilox7 is licensed under GNU Free Documentation License

Палку с тестом обычно втыкают в землю под углом к огню и время от времени поворачивают. Вы также можете придать готовому хлебу текстуру, напоминающую крендель, обрызгивая тесто водой во время выпекания.

Хлеб на палочке

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 1 стакан воды
  • 3 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка дрожжей
  • Дополнительная мука (для присыпки и раскатывания)

Приготовление:

  1. Соедините и перемешайте сухие ингредиенты, затем медленно добавьте воду.
  2. Шарик из теста нужно раскатать в жгут. После дайте тесту постоять около 10 минут, затем оберните его вокруг конца кулинарной палочки.
  3. Отложите тесто на палочке в сторону и немного подождите, чтобы оно еще немного поднялось. Если вы находитесь на открытом воздухе, осторожно воткните палку в землю подальше от огня.
  4. При выпекании хлеба на палочке не нужен сильный огонь. Вы также можете приготовить его на углях.
  5. Время от времени поворачивайте палку, но будьте осторожны, потому что палка будет горячей.
  6. Сбрызните тесто небольшим количеством воды, чтобы придать тесту вкусный вид кренделя. Бросьте немного соли во влажное тесто ближе к концу приготовления.
ХЛЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ ГРИССИНИ ПРОСТОЙ рецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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