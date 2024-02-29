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Яркий торт с нотками розмарина: просто тает во рту - запомнится навсегда

Готовим вкусный торт с ярким вкусом

2:26
Еда

Этот торт имеет яркий вкус и нотку розмарина. Получается очень аппетитный десерт. Рецепт опубликовал сайт ilovecooking.ie.

Готовим вкусный торт с ярким вкусом
Фото: flickr.com by La.blasco is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 1 большой кабачок, очищенный и натёртый на тёрке,
  • половина ч. л. соли,
  • 140 г молотого миндаля,
  • 65 г смеси из обычной муки без глютена,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • 1 столовая ложка мелко нарезанного свежего розмарина,
  • 75 г сахарного песка,
  • 60 мл светлого оливкового масла,
  • сок и цедра 1 большого апельсина,
  • 2 яйца.

Для украшения:

  • 40 г сахарной пудры,
  • 2½ ч. л. апельсинового сока или воды,
  • ягодный микс,
  • нарезанные четвертинки апельсина,
  • свежие веточки розмарина.

Приготовление:

  1. Посыпьте солью натёртые кабачки в миске среднего размера, хорошо перемешайте. Переложите на сито или дуршлаг и поставьте над миской или раковиной. Оставьте для стекания лишней влаги примерно на 30 минут.
  2. Разогрейте духовку до 180 ° C и застелите форму для хлеба объёмом 2 фунта пергаментной бумагой.
  3. В большой миске взбейте вместе молотый миндаль, безглютеновую муку, разрыхлитель для выпечки и розмарин.
  4. В большой миске взбейте вместе сахар, оливковое масло, апельсиновую цедру и сок, а также яйца.
  5. Добавьте влажные ингредиенты к сухим и перемешайте ложкой.
  6. Добавьте очищенный кабачок и перемешайте.
  7. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте, пока шпажка не выйдет чистой, примерно от 1 часа до 1 часа 10 минут.
  8. Оставьте остывать в форме на решётке примерно на 30 минут, затем осторожно выньте из формы и оставьте полностью остывать на решётке.
  9. Снимите пергаментную бумагу и выложите торт на сервировочное блюдо.
  10. С помощью вилки смешайте сахарную пудру и апельсиновый сок или воду, чтобы получилась тонкая глазурь.
  11. Полейте глазурью верх торта, позволяя ей стекать с боков.
  12. Щедро украсьте свежими ягодами, кусочками апельсина и веточками свежего розмарина.
  13. Храните в герметичном контейнере в холодильнике до недели. Ягоды, скорее всего, долго не сохранятся, поэтому удалите их, если они хранятся более дня или 2.
Новогодний торт с апельсином и розмарином.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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