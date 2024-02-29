Яркий торт с нотками розмарина: просто тает во рту - запомнится навсегда

Посыпьте солью натёртые кабачки в миске среднего размера, хорошо перемешайте. Переложите на сито или дуршлаг и поставьте над миской или раковиной. Оставьте для стекания лишней влаги примерно на 30 минут.
Разогрейте духовку до 180 ° C и застелите форму для хлеба объёмом 2 фунта пергаментной бумагой.
В большой миске взбейте вместе молотый миндаль, безглютеновую муку, разрыхлитель для выпечки и розмарин.
В большой миске взбейте вместе сахар, оливковое масло, апельсиновую цедру и сок, а также яйца.
Добавьте влажные ингредиенты к сухим и перемешайте ложкой.
Добавьте очищенный кабачок и перемешайте.
Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте, пока шпажка не выйдет чистой, примерно от 1 часа до 1 часа 10 минут.
Оставьте остывать в форме на решётке примерно на 30 минут, затем осторожно выньте из формы и оставьте полностью остывать на решётке.
Снимите пергаментную бумагу и выложите торт на сервировочное блюдо.
С помощью вилки смешайте сахарную пудру и апельсиновый сок или воду, чтобы получилась тонкая глазурь.
Полейте глазурью верх торта, позволяя ей стекать с боков.
Щедро украсьте свежими ягодами, кусочками апельсина и веточками свежего розмарина.
Храните в герметичном контейнере в холодильнике до недели. Ягоды, скорее всего, долго не сохранятся, поэтому удалите их, если они хранятся более дня или 2.
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