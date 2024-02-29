Яркий торт с нотками розмарина: просто тает во рту - запомнится навсегда

Готовим вкусный торт с ярким вкусом

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот торт имеет яркий вкус и нотку розмарина. Получается очень аппетитный десерт. Рецепт опубликовал сайт ilovecooking.ie.

Фото: flickr.com by La.blasco is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

1 большой кабачок, очищенный и натёртый на тёрке,

половина ч. л. соли,

140 г молотого миндаля,

65 г смеси из обычной муки без глютена,

1 ч. л. разрыхлителя,

1 столовая ложка мелко нарезанного свежего розмарина,

75 г сахарного песка,

60 мл светлого оливкового масла,

сок и цедра 1 большого апельсина,

2 яйца.

Для украшения:

40 г сахарной пудры,

2½ ч. л. апельсинового сока или воды,

ягодный микс,

нарезанные четвертинки апельсина,

свежие веточки розмарина.

Приготовление:

Посыпьте солью натёртые кабачки в миске среднего размера, хорошо перемешайте. Переложите на сито или дуршлаг и поставьте над миской или раковиной. Оставьте для стекания лишней влаги примерно на 30 минут. Разогрейте духовку до 180 ° C и застелите форму для хлеба объёмом 2 фунта пергаментной бумагой. В большой миске взбейте вместе молотый миндаль, безглютеновую муку, разрыхлитель для выпечки и розмарин. В большой миске взбейте вместе сахар, оливковое масло, апельсиновую цедру и сок, а также яйца. Добавьте влажные ингредиенты к сухим и перемешайте ложкой. Добавьте очищенный кабачок и перемешайте. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте, пока шпажка не выйдет чистой, примерно от 1 часа до 1 часа 10 минут. Оставьте остывать в форме на решётке примерно на 30 минут, затем осторожно выньте из формы и оставьте полностью остывать на решётке. Снимите пергаментную бумагу и выложите торт на сервировочное блюдо. С помощью вилки смешайте сахарную пудру и апельсиновый сок или воду, чтобы получилась тонкая глазурь. Полейте глазурью верх торта, позволяя ей стекать с боков. Щедро украсьте свежими ягодами, кусочками апельсина и веточками свежего розмарина. Храните в герметичном контейнере в холодильнике до недели. Ягоды, скорее всего, долго не сохранятся, поэтому удалите их, если они хранятся более дня или 2.