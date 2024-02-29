Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде

Для того чтобы приготовить зажарку из свинины вам потребуется только мясо, лук и специи. А результат такого простого блюда, сделанного по рекомендации сайта "Меню недели", приятно удивит вас и ваших домашних!
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Ингредиенты:
— 500 г свинины,
— 200 г лука репчатого,
— 1 чайная ложка подсолнечного масла,
— 1 чайная ложка специй для мяса,
— щепотка чёрного перца,
— 0,5 чайной ложки соли.
Приготовление:
Нарежьте лук полукольцами или соломкой. Мякоть свинины нарежьте на небольшие брусочки весом примерно 10-15 грамм.
Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжарьте свинину вместе с маслом в течение 2-4 минут, пока она станет золотистой.
Добавьте нарезанный лук в сковороду и продолжайте жарить еще 1-2 минуты до мягкости лука.
Посолите зажарку, добавьте специи для мяса и молотый перец. Перемешайте, чтобы равномерно распределить специи и приправы.
Уменьшите огонь до минимума и накройте сковороду крышкой. Дайте зажарке потушиться в течение 3-5 минут, пока мясо и лук нежные и сочные.
Готовая зажарка из свинины с луком готова к подаче! Подайте её с гарниром по вашему выбору и насладитесь простотой и вкусом этого блюда. Благодаря своей простоте и незамысловатости зажарка станет отличным выбором для быстрого и вкусного обеда или ужина. Приятного аппетита!
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