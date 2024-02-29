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Как вкусно пожарить свинину с луком: блюдо готовится буквально за 20 минут в одной сковороде

Зажарка из свинины с луком: очень простое в приготовлении, и при этом вкусное блюдо

1:31
Еда

Для того чтобы приготовить зажарку из свинины вам потребуется только мясо, лук и специи. А результат такого простого блюда, сделанного по рекомендации сайта "Меню недели", приятно удивит вас и ваших домашних!

Зажарка из свинины с луком: очень простое в приготовлении, и при этом вкусное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Asio otus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты:

— 500 г свинины,

— 200 г лука репчатого,

— 1 чайная ложка подсолнечного масла,

— 1 чайная ложка специй для мяса,

— щепотка чёрного перца,

— 0,5 чайной ложки соли.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук полукольцами или соломкой. Мякоть свинины нарежьте на небольшие брусочки весом примерно 10-15 грамм.
  2. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжарьте свинину вместе с маслом в течение 2-4 минут, пока она станет золотистой.
  3. Добавьте нарезанный лук в сковороду и продолжайте жарить еще 1-2 минуты до мягкости лука.
  4. Посолите зажарку, добавьте специи для мяса и молотый перец. Перемешайте, чтобы равномерно распределить специи и приправы.
  5. Уменьшите огонь до минимума и накройте сковороду крышкой. Дайте зажарке потушиться в течение 3-5 минут, пока мясо и лук нежные и сочные.

Готовая зажарка из свинины с луком готова к подаче! Подайте её с гарниром по вашему выбору и насладитесь простотой и вкусом этого блюда. Благодаря своей простоте и незамысловатости зажарка станет отличным выбором для быстрого и вкусного обеда или ужина. Приятного аппетита!

ЗАЖАРКА ИЗ СВИНИНЫ НА СКОВОРОДЕ С ЛУКОМ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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