Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата с свеклой и черносливом

Универсальный и вкусный салат со свеклой: простой рецепт с изысканным вкусом

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекла — это уникальный корнеплод, способный стать основой для разнообразных блюд благодаря своему приятному вкусу и богатому набору полезных свойств. Один из прекрасных способов насладиться этим овощем — готовка вкусного и необычного салата, который завоюет восторг гостей.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Приготовление аппетитного блюда со свеклой:

Начнем с приготовления свеклы: предварительно сварите или запеките 2-3 корнеплода среднего размера, затем остудите и измельчите их средней теркой. Также можно воспользоваться свеклой, приготовленной в микроволновой печи. Внесем в салат 3 куриных яйца, нарезанных кубиками. Далее добавим "изюминку" салата — чернослив. Предварительно вымочим сухофрукт, подсушим и измельчим. Посолим по вкусу и приступим к приготовлению заправки. Основу составляют 2 дольки мелко рубленного чеснока, зелень и специи по желанию, которые взбиваются до однородного состояния. Посыпаем салат тертым сыром и заправляем приготовленным соусом.

Готовый к употреблению сразу же, этот салат не только удовлетворит ваши вкусовые пристрастия, но и порадует оригинальным сочетанием свеклы, чернослива и легкого соуса.