Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата с свеклой и черносливом

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Универсальный и вкусный салат со свеклой: простой рецепт с изысканным вкусом

1:13
Еда

Свекла — это уникальный корнеплод, способный стать основой для разнообразных блюд благодаря своему приятному вкусу и богатому набору полезных свойств. Один из прекрасных способов насладиться этим овощем — готовка вкусного и необычного салата, который завоюет восторг гостей.

Универсальный и вкусный салат со свеклой: простой рецепт с изысканным вкусом
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Приготовление аппетитного блюда со свеклой:

  1. Начнем с приготовления свеклы: предварительно сварите или запеките 2-3 корнеплода среднего размера, затем остудите и измельчите их средней теркой. Также можно воспользоваться свеклой, приготовленной в микроволновой печи.
  2. Внесем в салат 3 куриных яйца, нарезанных кубиками.
  3. Далее добавим "изюминку" салата — чернослив. Предварительно вымочим сухофрукт, подсушим и измельчим.
  4. Посолим по вкусу и приступим к приготовлению заправки. Основу составляют 2 дольки мелко рубленного чеснока, зелень и специи по желанию, которые взбиваются до однородного состояния.
  5. Посыпаем салат тертым сыром и заправляем приготовленным соусом.

Готовый к употреблению сразу же, этот салат не только удовлетворит ваши вкусовые пристрастия, но и порадует оригинальным сочетанием свеклы, чернослива и легкого соуса.

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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