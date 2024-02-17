Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата с свеклой и черносливом

Свекла — это уникальный корнеплод, способный стать основой для разнообразных блюд благодаря своему приятному вкусу и богатому набору полезных свойств. Один из прекрасных способов насладиться этим овощем — готовка вкусного и необычного салата, который завоюет восторг гостей.
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Приготовление аппетитного блюда со свеклой:
Начнем с приготовления свеклы: предварительно сварите или запеките 2-3 корнеплода среднего размера, затем остудите и измельчите их средней теркой. Также можно воспользоваться свеклой, приготовленной в микроволновой печи.
Внесем в салат 3 куриных яйца, нарезанных кубиками.
Далее добавим "изюминку" салата — чернослив. Предварительно вымочим сухофрукт, подсушим и измельчим.
Посолим по вкусу и приступим к приготовлению заправки. Основу составляют 2 дольки мелко рубленного чеснока, зелень и специи по желанию, которые взбиваются до однородного состояния.
Посыпаем салат тертым сыром и заправляем приготовленным соусом.
Готовый к употреблению сразу же, этот салат не только удовлетворит ваши вкусовые пристрастия, но и порадует оригинальным сочетанием свеклы, чернослива и легкого соуса.
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