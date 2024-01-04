Бабушкин рецепт: как сохранять долгое время муку и крупы, защитив их от паразитов

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Заботливые хозяйки стремятся купить все необходимое за один раз, чтобы избежать ежедневных походов в магазин. Это особенно просто с продуктами, обладающими значительным сроком годности, такими как мука и различные виды круп.

Фото: flickr. com by Forest and Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States license

Тем не менее, не все готовы следовать такому подходу, опасаясь возможного появления паразитов в продуктах.

Опытные хозяйки знают секрет, который предотвращает появление "живности".

Зачем тут нужен давровый лист?

Лавровый лист — пряность, известная человечеству на протяжении долгого времени. О его полезных свойствах знали еще с древних пор. Одним из таких свойств является способность нейтрализовать активность патогенных организмов.

Достаточно всего одного лаврового листа, чтобы обеспечить защиту продуктов от появления паразитов. Эта пряность не только справляется с насекомыми, но и продлевает срок их хранения.

Не стоит беспокоиться о том, что продукты приобретут неприятный вкус — крупы и мука сохранят свой натуральный аромат и вкусовые качества, которые были изначально.

Поэтому этот простой секрет можно смело использовать в практике.