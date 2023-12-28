Курицу любят все без исключения. Но чтобы она не надоела, приходится готовить её каждый раз по-разному. Попробуйте куриные бёдра по совету VK-сообщества "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости", и ваши домашние будут просить их у вас каждый день!
Ингредиенты:
Приготовление
1. В каждом курином бедре острым ножом сделайте по три надреза с каждой стороны, прорезая достаточно глубоко. Посолите и поперчите бёдра, посыпьте их приправой для курицы.
2. Луковицу и лимон нарежьте кольцами, сложите в большую миску, добавьте щепотку соли. Немного помните лук и лимон, чтобы из них вышло больше сока.
3. В миску с лимоном и луком положите посоленные и поперчённые бёдра, добавьте куркуму, перемешайте, залейте кефиром или йогуртом, ещё раз как следует перемешайте. Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 3 часа, а лучше — на всю ночь.
4. Обжаривайте бёдра на сковороде на медленном огне под крышкой, в течение 35-40 минут. В течение жарки куски курицы периодически переворачивайте. В конце жарки прибавьте огонь на 5-10 минут, чтобы лишняя жидкость выпарилась.
Подавайте готовые куриные бёдра с картофельным пюре. Приятного аппетита!
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