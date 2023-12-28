Аппетитные и сочные куриные бёдра с румяной корочкой: вы захотите готовить их каждый день

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Курицу любят все без исключения. Но чтобы она не надоела, приходится готовить её каждый раз по-разному. Попробуйте куриные бёдра по совету VK-сообщества "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости", и ваши домашние будут просить их у вас каждый день!

Фото: wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

куриные бёдра (8 штук, или по числу едоков);

1 луковица;

1 лимон;

соль, перец, приправа для курицы, куркума;

0,5 литра кефира или йогурта классического (без сахара)

Приготовление

1. В каждом курином бедре острым ножом сделайте по три надреза с каждой стороны, прорезая достаточно глубоко. Посолите и поперчите бёдра, посыпьте их приправой для курицы.

2. Луковицу и лимон нарежьте кольцами, сложите в большую миску, добавьте щепотку соли. Немного помните лук и лимон, чтобы из них вышло больше сока.

3. В миску с лимоном и луком положите посоленные и поперчённые бёдра, добавьте куркуму, перемешайте, залейте кефиром или йогуртом, ещё раз как следует перемешайте. Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 3 часа, а лучше — на всю ночь.

4. Обжаривайте бёдра на сковороде на медленном огне под крышкой, в течение 35-40 минут. В течение жарки куски курицы периодически переворачивайте. В конце жарки прибавьте огонь на 5-10 минут, чтобы лишняя жидкость выпарилась.

Подавайте готовые куриные бёдра с картофельным пюре. Приятного аппетита!