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Аппетитные и сочные куриные бёдра с румяной корочкой: вы захотите готовить их каждый день

1:44
Еда

Курицу любят все без исключения. Но чтобы она не надоела, приходится готовить её каждый раз по-разному. Попробуйте куриные бёдра по совету VK-сообщества "Вкусный формат. Кулинария. Хозяйкины хитрости", и ваши домашние будут просить их у вас каждый день!

Аппетитные и сочные куриные бёдра с румяной корочкой: вы захотите готовить их каждый день
Фото: wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • куриные бёдра (8 штук, или по числу едоков);
  • 1 луковица;
  • 1 лимон;
  • соль, перец, приправа для курицы, куркума;
  • 0,5 литра кефира или йогурта классического (без сахара)

Приготовление

1. В каждом курином бедре острым ножом сделайте по три надреза с каждой стороны, прорезая достаточно глубоко. Посолите и поперчите бёдра, посыпьте их приправой для курицы.

2. Луковицу и лимон нарежьте кольцами, сложите в большую миску, добавьте щепотку соли. Немного помните лук и лимон, чтобы из них вышло больше сока.

3. В миску с лимоном и луком положите посоленные и поперчённые бёдра, добавьте куркуму, перемешайте, залейте кефиром или йогуртом, ещё раз как следует перемешайте. Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 3 часа, а лучше — на всю ночь.

4. Обжаривайте бёдра на сковороде на медленном огне под крышкой, в течение 35-40 минут. В течение жарки куски курицы периодически переворачивайте. В конце жарки прибавьте огонь на 5-10 минут, чтобы лишняя жидкость выпарилась.

Подавайте готовые куриные бёдра с картофельным пюре. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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