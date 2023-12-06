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Как правильно долго хранить помидоры

1:08
Еда

Приобретая свежие овощи, мы часто не обращаем внимания на важность правильного хранения. Например, после приобретения помидоров мы часто складываем их в холодильник, но забываем об оптимальных условиях хранения. В результате, если не приготавливать их сразу, через несколько дней они могут потерять свою свежесть и стать несъедобными.

Как правильно долго хранить помидоры
Фото: commons.wikimedia. org by Hekahydor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Существует эффективный метод, который способствует увеличению срока годности помидоров.

Как отмечается на novate.ru, достаточно поместить помидоры на полку холодильника с плодоножкой вниз. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение влаги в кожуру. Проведенные эксперименты показывают, что помидоры, хранящиеся с плодоножкой вверх, могут потерять до семи процентов своего веса всего через три дня. В то время как те, что хранятся с плодоножкой вниз, теряют всего до двух процентов веса за тот же период времени. Этот простой метод помогает сохранить свежесть и вкус овощей, обеспечивая их более длительное сохранение в оптимальном состоянии.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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