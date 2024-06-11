Найдены самые дешёвые съёмные квартиры в Москве: где и почём можно понаехать

Самая дешёвая квартира в аренду в Москве обойдётся в 36 тысяч ₽ в месяц

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самая дешёвая квартира в долгосрочную аренду в Москве сдаётся в поселении Рязановское (Новая Москва) за 36 тысяч рублей в месяц, сообщил "Газете.Ru" руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков в понедельник.

Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов is licensed under Public domain

За этим объектом в топе доступности съёмного жилья следуют Кокошкино со средней платой 39 тысяч рублей и Десёновское, где можно поселиться за 40 тысяч, — также в Новой Москве.

Топ Старой Москвы:

Вешняки — медианная арендная ставка около 41 тысячи рублей в месяц, Южное Бутово — 44 тысячи, Зябликово — 45 тысяч ₽/месяц, Царицыно — 45,5 тысячи рублей, Северное Медведково и посёлок Северный — по 48 тысяч ежемесячно.

"Значительную долю вариантов под долгосрочный съём составляют наиболее востребованные и бюджетные форматы — студии и однокомнатные квартиры", — объяснил Жуков.

По его словам, таких вариантов много в изобилующей новостройками Новой Москве.