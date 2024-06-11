Найдены самые дешёвые съёмные квартиры в Москве: где и почём можно понаехать

Самая дешёвая квартира в долгосрочную аренду в Москве сдаётся в поселении Рязановское (Новая Москва) за 36 тысяч рублей в месяц, сообщил "Газете.Ru" руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков в понедельник.
За этим объектом в топе доступности съёмного жилья следуют Кокошкино со средней платой 39 тысяч рублей и Десёновское, где можно поселиться за 40 тысяч, — также в Новой Москве.
"Значительную долю вариантов под долгосрочный съём составляют наиболее востребованные и бюджетные форматы — студии и однокомнатные квартиры", — объяснил Жуков.
По его словам, таких вариантов много в изобилующей новостройками Новой Москве.
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