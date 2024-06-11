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Ни в коем случае не пытайтесь отбелить затирку между плитками уксусом — есть домашнее средство намного лучше

Британские эксперты посоветовали соду для отбеливания швов между кафелем в ванной

2:05
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Затирка между плитками на стенах ванной отлично собирает грязь, а будучи пористой — ещё и плесень. Напрасны попытки оттереть её уксусом и даже покупными отбеливателями. Но выход есть — о нём эксперты по плесени из компании Advanced Damp рассказали на страницах Daily Express в понедельник.

Британские эксперты посоветовали соду для отбеливания швов между кафелем в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_ is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic

"Может возникнуть соблазн использовать отбеливатель или белый уксус, поскольку они могут осветлить пятна. Однако оба они довольно жёсткие и со временем могут разрушить затирку, — предупреждают они. — Без должного внимания затирка может сделать любую ванную комнату или кухню грязной, независимо от того, сколько вы её чистите, но есть простой способ вернуть ей блеск".

"Пищевая сода — незаменимый ингредиент, когда дело доходит до очистки швов. Этот чудо-ингредиент действует как натуральный абразив. Это значит, что сода может справиться с трудновыводимыми пятнами, не оказывая при этом серьёзного воздействия на затирку. В качестве дополнительного бонуса она помогает отбеливать затирку во время чистки", — продолжают специалисты.

Просто размешайте соду в воде до консистенции пасты и нанесите её прямо на швы старой зубной щёткой.

Если хотите избавиться от плесени, вместо воды используйте перекись водорода. В этом случае перед применением надо подождать пять-десять минут, чтобы смесь "творила чудеса".

Чтобы не провоцировать появление плесени в ванной, не разводите там сырость — проветривайте помещение вентилятором или распахнув окно, а также регулярно чистите занавеску для душа и коврики для ванной.

И никогда, слышите — никогда! — не оставляйте мокрые полотенца на полу: в этом случае плесени достаточно 24 часов, чтобы занять всю ванную, заклинают эксперты. "Чтобы предотвратить появление плесени в вашей ванной комнате, возьмите за привычку всегда вешать влажные полотенца после использования", — заключили они.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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