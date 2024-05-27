В Орехово-Зуевском районе найден самый дешёвый дом в Подмосковье

В Подмосковье на продажу выставлен 481 дом дешевле миллиона

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Более 480 домов стоимостью до миллиона рублей выставлено на продажу в Московской области в мае 2024 года, пишет в понедельник "Стройгазета" со ссылкой на подсчёты агентства недвижимости Max Realty.

Фото: Freepik is licensed under CC0

В компании заметили, что с марта предложение объектов загородной недвижимости нижнего ценового сегмента выросло на 31,4%.

Риелторы составили топ подмосковных локаций, где больше всего дешёвых домов:

Егорьевский городской округ — 70 объектов, Орехово-Зуевский городской округ — 44 объекта, городской округ Шатура — 32 объекта.

Самый дешёвый дом в Подмосковье продаётся за 230 тысяч рублей. Это 9-метровая дача на шести сотках в садоводстве в Орехово-Зуевском городском округе.

В марте "ИНКОМ-Недвижимость" составляла такой рейтинг — в него вошли те же муниципалитеты.