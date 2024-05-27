В Орехово-Зуевском районе найден самый дешёвый дом в Подмосковье

Более 480 домов стоимостью до миллиона рублей выставлено на продажу в Московской области в мае 2024 года, пишет в понедельник "Стройгазета" со ссылкой на подсчёты агентства недвижимости Max Realty.
В компании заметили, что с марта предложение объектов загородной недвижимости нижнего ценового сегмента выросло на 31,4%.
Риелторы составили топ подмосковных локаций, где больше всего дешёвых домов:
Самый дешёвый дом в Подмосковье продаётся за 230 тысяч рублей. Это 9-метровая дача на шести сотках в садоводстве в Орехово-Зуевском городском округе.
В марте "ИНКОМ-Недвижимость" составляла такой рейтинг — в него вошли те же муниципалитеты.
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