Комнаты в России дорожают, а в Москве — дешевеют. С начала года эксперты зафиксировали рост по стране на 7%

С начала года комнаты в российских городах подорожали на 7%

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С начала года комнаты в российских городах подорожали на 7%, в Москве же их стоимость не изменилась, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на исследование "Мира квартир".

Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Средняя цена комнаты в 70 исследованных городах составила 1,3 миллиона рублей (на 13% выше, чем на начало апреля 2023-го), в Москве — почти 4,1 миллиона рублей (-1%).

Подорожание зафиксировано в 62 городах:

Челябинск (+20%), Ульяновск (+18%), Симферополь (+19%), Махачкала (+17%), Кемерово (+16%).

Снижение цен:

Магнитогорск (-6%), Московская область (-5%), Владивосток (-3%), Тула (-2%), Ленинградская область (-1%).

"Рост цен на комнаты связан с общим подорожанием квартир. К этому типу жилья обращаются те, кому не хватает на отдельную квартиру: даже студии на вторичном рынке вдвое-втрое дороже", — объясняет гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.

По его мнению, этот тип недвижимости уходит в прошлое, о чём свидетельствует охлаждение цен в столичных регионах, где спрос на комнаты падает.

Кстати, самую дешёвую комнату в Москве можно купить за 2,1 миллиона рублей.