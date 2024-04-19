Комнаты в России дорожают, а в Москве — дешевеют. С начала года эксперты зафиксировали рост по стране на 7%

С начала года комнаты в российских городах подорожали на 7%, в Москве же их стоимость не изменилась, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на исследование "Мира квартир".
Средняя цена комнаты в 70 исследованных городах составила 1,3 миллиона рублей (на 13% выше, чем на начало апреля 2023-го), в Москве — почти 4,1 миллиона рублей (-1%).
"Рост цен на комнаты связан с общим подорожанием квартир. К этому типу жилья обращаются те, кому не хватает на отдельную квартиру: даже студии на вторичном рынке вдвое-втрое дороже", — объясняет гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
По его мнению, этот тип недвижимости уходит в прошлое, о чём свидетельствует охлаждение цен в столичных регионах, где спрос на комнаты падает.
Кстати, самую дешёвую комнату в Москве можно купить за 2,1 миллиона рублей.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.