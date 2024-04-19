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Комнаты в России дорожают, а в Москве — дешевеют. С начала года эксперты зафиксировали рост по стране на 7%

С начала года комнаты в российских городах подорожали на 7%

1:25
Недвижимость

С начала года комнаты в российских городах подорожали на 7%, в Москве же их стоимость не изменилась, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на исследование "Мира квартир".

С начала года комнаты в российских городах подорожали на 7%
Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Средняя цена комнаты в 70 исследованных городах составила 1,3 миллиона рублей (на 13% выше, чем на начало апреля 2023-го), в Москве — почти 4,1 миллиона рублей (-1%).

Подорожание зафиксировано в 62 городах:

  1. Челябинск (+20%),
  2. Ульяновск (+18%),
  3. Симферополь (+19%),
  4. Махачкала (+17%),
  5. Кемерово (+16%).

Снижение цен:

  1. Магнитогорск (-6%),
  2. Московская область (-5%),
  3. Владивосток (-3%),
  4. Тула (-2%),
  5. Ленинградская область (-1%).

"Рост цен на комнаты связан с общим подорожанием квартир. К этому типу жилья обращаются те, кому не хватает на отдельную квартиру: даже студии на вторичном рынке вдвое-втрое дороже", — объясняет гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.

По его мнению, этот тип недвижимости уходит в прошлое, о чём свидетельствует охлаждение цен в столичных регионах, где спрос на комнаты падает.

Кстати, самую дешёвую комнату в Москве можно купить за 2,1 миллиона рублей.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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