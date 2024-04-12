Министр строительства РФ Файзуллин подверг критике дамбу в Орске. Он заявил, что миллиард она стоить не может

Глава Минстроя РФ Файзуллин: прорванная дамба в Орске не может стоить миллиард

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Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин раскритиковал дамбу в Оренбургской области, которую прорвало 5 апреля и из-за чего в регионе возникло наводнение. Файзуллин возмутился тем, что местные власти вообще называют её дамбой, хотя по его мнению — это всего лишь земляной вал и сооружение, которое не может стоить 1 миллиард рублей. Также министр скептически отнёсся к версии, что насыпь повредил грызуны. Такое предположение между прочим выдвинули специалисты "Спецстроя". Данная компания, как раз и строила земляное сооружение, прорванное рекой Урал.

Фото: web.archive.org by Сергей Метик is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сообщается, что министр Ирек Файзуллин по поручению Владимира Путина находится на месте ЧС федерального значения в Оренбургской области. С места событий министр заявил, что после наводнения восстановлению будут подлежать около 6,5 тысяч объектов в Орске. Среди них: многоквартирные и частные дома, социально-культурные объекты. Глава ведомства отметил, что в первую очередь нужно будет восстановить жилые объекты, нужно будет обеспечить их водоснабжением и электричеством, потребуется возобновить транспортную доступность к ним.

Напомним, что якобы дамба, была возведена в Орске в 2014 году. Стоимость сооружения обошлась государству в 910 миллионов рублей.