Китайцы и россияне лидируют: как они формируют рынок недвижимости Таиланда

В 2023 году китайские граждане приобрели почти половину всех имущественных объектов в Таиланде, в то время как российские инвесторы вложились в 1,2 тысячи домов и квартир.
Увеличение спроса на недвижимость стало результатом введения безвизового режима между Таиландом и обеими странами, а также геополитических событий.
Согласно сообщению Bloomberg, наиболее популярными регионами для приобретения жилья стали провинция Чонбури и столица Бангкок.
Спрос высок на жилье, стоимость которого не превышает 3 миллиарда батов.
REIC, тайский информационный центр недвижимости, отмечает, что китайцы и россияне стали основными покупателями недвижимости в Таиланде в 2023 году, с китайцами, приобретающими 6,6 тысячи объектов, и россиянами, приобретающими 1,2 тысячи домов и квартир. Покупатели из США и Мьянмы идут следом в этом списке.
Этот тренд открывает новые возможности для развития рынка недвижимости в Таиланде и новые перспективы для инвесторов, отмечают в Таиланде.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.