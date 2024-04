Китайцы и россияне лидируют: как они формируют рынок недвижимости Таиланда

В 2023 году китайские граждане приобрели почти половину всех имущественных объектов в Таиланде, в то время как российские инвесторы вложились в 1,2 тысячи домов и квартир.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository