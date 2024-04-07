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Китайцы и россияне лидируют: как они формируют рынок недвижимости Таиланда

Русские и китайцы больше всех покупают дома в Таиланде

1:09
Недвижимость » Аналитика

В 2023 году китайские граждане приобрели почти половину всех имущественных объектов в Таиланде, в то время как российские инвесторы вложились в 1,2 тысячи домов и квартир.

Русские и китайцы больше всех покупают дома в Таиланде
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Увеличение спроса на недвижимость стало результатом введения безвизового режима между Таиландом и обеими странами, а также геополитических событий.

Согласно сообщению Bloomberg, наиболее популярными регионами для приобретения жилья стали провинция Чонбури и столица Бангкок.

Спрос высок на жилье, стоимость которого не превышает 3 миллиарда батов.

REIC, тайский информационный центр недвижимости, отмечает, что китайцы и россияне стали основными покупателями недвижимости в Таиланде в 2023 году, с китайцами, приобретающими 6,6 тысячи объектов, и россиянами, приобретающими 1,2 тысячи домов и квартир. Покупатели из США и Мьянмы идут следом в этом списке.

Этот тренд открывает новые возможности для развития рынка недвижимости в Таиланде и новые перспективы для инвесторов, отмечают в Таиланде.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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