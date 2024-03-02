Endeks: в Турции отмечен 73-процентный рост цен на жильё

Названы провинции Турции с самым стремительным ростом цен на жильё

Технологическая платформа Endeks привела данные, согласно которым стало ясно, что жильё в Турции подорожало на 73% за год. Средняя цена жилья в Турции, зафиксированная в январе 2024 года, составила 3,14 млн турецких лир или 100 500 долларов. Средняя стоимость квадратного метра установилась на отметке — 24 120 турецких лир или 770 долларов. Отмечается, что подсчёты велись без учёта инфляции.

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Самый стремительный рост цен на жильё в Турции произошёл в следующих провинциях: Хатай, Эрзурум и Мугла. В процентном соотношении рост в них составил: 113%, 98% и 93% соответственно. Что касается крупных городов, таких как Стамбул, Анкара и Анталья, то в них годовой рост цен на жильё составил: 65%, 87% и 59% соответственно.

Ряд экспертов по недвижимости полагает, что не простые времена со стремительным ростом цен на жильё наступили в Турции из-за нескольких причин. Первая причина — это нестабильность турецкой валюты. Вторая причина — это негативная обстановка в мире. И третья причина — это масштабные стихийные бедствия, в частности землетрясения.