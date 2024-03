Endeks: в Турции отмечен 73-процентный рост цен на жильё

Технологическая платформа Endeks привела данные, согласно которым стало ясно, что жильё в Турции подорожало на 73% за год. Средняя цена жилья в Турции, зафиксированная в январе 2024 года, составила 3,14 млн турецких лир или 100 500 долларов. Средняя стоимость квадратного метра установилась на отметке — 24 120 турецких лир или 770 долларов. Отмечается, что подсчёты велись без учёта инфляции.

Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic