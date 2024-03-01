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В этом районе Москвы квадратный метр жилья стоит 3 млн рублей

Названы улицы Москвы с самым дорогим жильём

1:05
Недвижимость

Агентство элитной недвижимости Whitewill в интервью с "Известиями", назвало самые дорогие улицы Москвы с точки зрения стоимости жилья. Один квадратный метр на таких улицах в среднем стоит 2,7-3 млн рублей. В агентстве отметили, что на стоимость жилья влияют несколько факторов, прежде всего, — это близость к Кремлю и востребованность самого района.

Названы улицы Москвы с самым дорогим жильём
Фото: commons.wikimedia.org by Дзасохович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Так сказать, "золотым", оказался район "Золотой мили". В нём особо ценятся квартиры на участке от улицы Остоженка до Пречистенской набережной. Представитель Whitewill Екатерина Левина рассказала, что в вышеуказанном районе новых проектов не было длительное время. Однако ситуация изменилась и за два последних года здесь построились несколько домов класса "де-люкс".

Также Екатерина Левина отметила, что в данном районе в 2024 году ожидается появление ещё нескольких новых комплексов. В связи с этим спрос на жильё подрастёт ещё, а вместе с ним и цены, в и без того дорогом районе "Золотая миля".

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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