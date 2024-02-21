Хабаровск и Владивосток: цены на недвижимость превзошли все ожидания

Недвижимость за пределами крупных городов, особенно в Хабаровске и Владивостоке, остается очень дорогой. Несмотря на общероссийский тренд, характеризующийся остановкой роста цен на вторичном рынке, цены на новостройки в Дальнем Востоке и Сибири продолжают расти.
Например, в Чебоксарах цены выросли на 14%, а в городах типа Иркутска, Томска и Новокузнецка – на 5-9%. Среди городов с населением менее 1 млн человек Владивосток занимает пятое место по дороговизне недвижимости. Об этом сообщает витрина недвижимости Restate.ru.
В то время как в столице Чувашии, Чебоксарах, цены на квадратный метр выросли на 11%, достигая 189 тыс. рублей. Однако в других крупных "не миллионниках" России, таких как Барнаул, Тюмень, Саратов и Тольятти, цены на первичное жилье остались на том же уровне или даже снизились.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.