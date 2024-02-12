Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тюлевые занавески придают окружающему пространству уют и шарм. Однако со временем даже самая изысканная ткань может потерять свой первозданный вид из-за накопившейся пыли. Регулярная стирка становится необходимостью, но не каждая хозяйка знает, как правильно провести эту процедуру.

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В первую очередь, перед стиркой следует избавиться от пыли. Оптимально выбивать тюль на свежем воздухе или балконе. Этот шаг гарантирует, что ткань будет максимально чистой в процессе стирки.

Перед тем, как поместить тюль в барабан стиральной машины, рекомендуется использовать специальный мешок для стирки, который предотвратит возможные повреждения тонкой ткани.

Включение режима предварительного полоскания и отключение функции отжима способствуют бережной обработке тюли. При стирке можно также использовать отбеливающие средства, но следует избегать слишком горячей воды, предпочтительной будет температура 40 градусов.

Как вернуть ослепительную белизну занавескам: В случае, если обычная стирка не приносит желаемого результата, опытные хозяйки предлагают несколько народных рецептов. Раствор соли и теплой воды, в который тюль следует погружать на несколько часов, может восстановить ее белоснежность. Также эффективен раствор кислородного отбеливателя для замачивания.