Самодельные ароматические "бомбочки" для унитаза: хозяйки своим умом справляются лучше, чем химгиганты

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хозяйки тратят значительные суммы на бытовую химию, стремясь поддерживать чистоту ванной комнаты и туалета, которые считаются самыми загрязненными местами в доме.

Фото: flickr. com by William Warby is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Особенно проблематичной частью в уборке является унитаз, который уже через несколько месяцев после приобретения покрывается неприглядным желтым налетом.

Многие из нас пользуются для поддержания чистоты в унитазе специальными таблетками, гелями или порошками. Однако существует домашний и более экономичный способ — собственноручно изготавливаемые "бомбочки", чьи ингредиенты обходятся в 10 раз дешевле, чем покупные средства, при этом они не уступают по эффективности.

Для приготовления такой "бомбочки" вам понадобятся ложка зубной пасты, сода, стиральный порошок и обычный целлофановый пакет.

В отдельной емкости соединяем мятную зубную пасту, пищевую соду и стиральный порошок в одинаковых пропорциях. Затем наполняем пакет этой смесью, делаем примерно 10 дырочек в целлофане и бросаем "бомбочку" в бачок унитаза.

При каждом смыве, когда вы нажимаете на кнопку слива, вода охватывает поверхность унитаза, создавая тонкую пленку. Благодаря этой пленке известковые отложения и грязь не будут задерживаться на поверхности унитаза. Ржавчина и загрязнения становятся проблемой прошлого.

Кроме того, после смыва в воздухе остается приятный аромат. Медленное растворение средств из пакета делает этот метод не только эффективным, но и экономичным.