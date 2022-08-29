Лабин о потере недвижимости россиян в Эстонии: нерезиденты всегда уязвимы

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявления вице-канцлера МВД Эстонии Вейко Коммусаар, согласно которым граждане России могут лишиться недвижимости в республике из-за запрета на выдачу виз.

"При покупке жилья нужно помнить о рисках. Граждане у себя в стране защищены её законодательством, Конституцией, нерезиденты же всегда находятся в более уязвимом положении", — сказал специалист.

Он подчеркнул, что с подобными трудностями можно столкнуться в любом случае. При этом неважно, насколько сильно властей страны привлекают экономические вложения иностранцев, добавил эксперт.

"Стоило пообщаться с профессиональными квалифицированными юристами", — заключил собеседник издания.

Ранее руководитель МВД Эстонии предупредил, что россияне способны остаться без зарубежного имущества.

"Если человек не может сам найти способы содержать недвижимость, то может произойти крайнее последствие", — отметил глава ведомства, передаёт ERR.