Число пайщиков кооператива старше 60 лет составило 7%

К середине 2020 года число пайщиков кооператива "Бест Вей" старше 60 лет составило 7%.

По словам председателя правления кооператива доктора экономических наук Романа Василенко, это симптоматично.

"Жилищный кооператив уникален тем, что в нем нет верхней границы возраста для вступления", — подчеркивает он.

Пайщиком кооператива можно стать в возрасте и 70, и 80 лет. Пайщики, разменявшие седьмой десяток, в "Бест Вей" есть. Мотивация, как правило, связана с приобретением квартиры поближе к детям и внукам, а также покупкой объекта дополнительного недвижимости для семьи.

"Кооператив не останавливают преклонные лета пайщика, — подчеркивает Роман Василенко, — и самого такого потенциального пайщика ничто не останавливает от вступления в кооператив, так как пай в кооперативе — стандартный имущественный объект, который передается по наследству".

И если раньше, замечает Роман Василенко, люди в возрасте при покупке квартиры преимущественно могли рассчитывать только на свои собственные средства, то теперь они могут обратиться к помощи кооператива.