Один самых успешных девелоперов Новой Москвы в III квартале — ГК "МИЦ"

Одной из самых успешных компаний-девелоперов на территории Новой Москвы в III квартале текущего года стала ГК "МИЦ". Работу застройщика оценивало экспертное жюри "Метриум".

Третью позицию в рейтинге самых успешных девелоперов среди тридцати действующих компаний-застройщиков по праву заняла "МИЦ". В третьем квартале она реализовала 31 тысячу квадратных метров жилья, это составило 12% от общего объема продаж на рынке. Выручка от продаж объектов недвижимого жилья составила 3,45 млрд рублей. Известно, что в Новой Москве компания реализует квартиры в трех проектах новостроек: "Южное Бунино", "Кленовые аллеи" и "Цветочные поляны". Следует отметить, что каждый из указанных жилых комплексов расположен в живописной лесопарковой зоне с обустроенной дворовой территорией, рассчитанной для отдыха жильцов микрорайона, а также имеющую развитую инфраструктуру. Наиболее успешной в плане реализации является жилой массив Кленовые аллеи. В рейтинге самых продаваемых ЖК он занимает седьмое место.

Как отмечают эксперты, в III квартале на спрос жилья оказали влияние два фактора. С одной стороны, на этот период пришлись позитивные изменения на рынке ипотеки, снижение ставок по кредитам, с другой — цены в третьем квартале оставались стабильными. Ожидаемое общерыночное снижение объемов продаж вследствие уменьшения покупательской активности потребителей рынка недвижимости не стали большой проблемой для рынка новостроек Новой Москвы. Напрямую это зависит от доходов населения и дорогой ипотеки. Однако, как уверяют эксперты, местный рынок имеет тенденцию после временных падений быстро восстанавливаться.