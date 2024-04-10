Михаил Шеремет считает, что планируемый швейцарский саммит по вопросу Украины — это позор и показуха

Депутат Шеремет назвал предстоящий швейцарский саммит по Украине показухой

1:23 Your browser does not support the audio element. Политика

Михаил Шеремет, который является депутатом Госдумы, сказал, что будущий саммит Швейцарии по Украине будет показухой и позором.

Фото: duma.gov.ru by Официальный сайт Государственной Думы is licensed under public domain

Напомним вам, что 8 апреля агентство Bloomberg проинформировало, что в Швейцарии в июне планируют провести саммит по вопросам Украины. Считается, что в нем будут участвовать представители 80 — 100 государств. При этом Владимир Хохлов, который является послом РФ в Швейцарии, поделился, что в нашу страну не было направлено приглашение, но Москва не собиралась в нем участвовать при любых обстоятельствах. Посол добавил, что "формула мира", которую усиленно продвигают на подобных саммитах, идет вразрез с интересами РФ.

Шеремет прокомментировал проведение саммита. Он сказал, что мероприятие будет показухой и празднеством стран, лишенных независимости, действующих по указке Америки. Он прибавил, что идея саммит является бессмысленной и пустой.

Шереметев считает, что каждая страна — участница саммита "запятнает себя позором", как слабые политические деятели, которым плевать на собственные национальные интересы.

Напомним, что ранее лидер Швейцарии говорил о том, что Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой проведения саммита по Украине. Целью этого мероприятия является утверждение украинской "формулы мира".