Михаил Шеремет, который является депутатом Госдумы, сказал, что будущий саммит Швейцарии по Украине будет показухой и позором.
Напомним вам, что 8 апреля агентство Bloomberg проинформировало, что в Швейцарии в июне планируют провести саммит по вопросам Украины. Считается, что в нем будут участвовать представители 80 — 100 государств. При этом Владимир Хохлов, который является послом РФ в Швейцарии, поделился, что в нашу страну не было направлено приглашение, но Москва не собиралась в нем участвовать при любых обстоятельствах. Посол добавил, что "формула мира", которую усиленно продвигают на подобных саммитах, идет вразрез с интересами РФ.
Шеремет прокомментировал проведение саммита. Он сказал, что мероприятие будет показухой и празднеством стран, лишенных независимости, действующих по указке Америки. Он прибавил, что идея саммит является бессмысленной и пустой.
Шереметев считает, что каждая страна — участница саммита "запятнает себя позором", как слабые политические деятели, которым плевать на собственные национальные интересы.
Напомним, что ранее лидер Швейцарии говорил о том, что Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой проведения саммита по Украине. Целью этого мероприятия является утверждение украинской "формулы мира".
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.