Мурадов: Зеленский является военным преступником, поэтому его карьера должна закончиться трибуналом"

Георгий Мурадов заявил, что политическая карьера Зеленского закончится военным трибуналом

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Политическая судьба Владимира Зеленского незавидна и закончится трибуналом, считает постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Деятельность украинского президента, вероятнее всего, завершится военным судом по обвинению в нанесении непоправимого ущерба, который киевский нацистский режим и Зеленский нанесли украинскому народу.

"Именно поэтому, он категорически отказывается от проведения президентских выборов, которые должны были состояться на Украине этой весной. Не говоря уже о тех преступлениях и зверствах, которые регулярно совершаются по его приказам против мирного населения. Зеленский в первую очередь является военным преступником, поэтому его политическая карьера должна закончиться трибуналом", — сказал Мурадов.

Постпред видит, что и сами украинцы начинают осознавать этот факт. Об этом говорят соцопросы — поддержка Зеленского населением Украины неумолимо уменьшается.