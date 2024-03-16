Политическая судьба Владимира Зеленского незавидна и закончится трибуналом, считает постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
Деятельность украинского президента, вероятнее всего, завершится военным судом по обвинению в нанесении непоправимого ущерба, который киевский нацистский режим и Зеленский нанесли украинскому народу.
"Именно поэтому, он категорически отказывается от проведения президентских выборов, которые должны были состояться на Украине этой весной. Не говоря уже о тех преступлениях и зверствах, которые регулярно совершаются по его приказам против мирного населения. Зеленский в первую очередь является военным преступником, поэтому его политическая карьера должна закончиться трибуналом", — сказал Мурадов.
Постпред видит, что и сами украинцы начинают осознавать этот факт. Об этом говорят соцопросы — поддержка Зеленского населением Украины неумолимо уменьшается.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.