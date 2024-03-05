Популярный патриотический блогер Рассел Бентли: Гражданская война в США начнется в течении 10 лет

Блогер Рассел Бентли: Возможность гражданской войны в США реальна

Волонтёр и известный патриотический блогер из Донецка, Рассел Бентли, поднял тему о возможном разгаре гражданской войны в США.

Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick is licensed under Public domain

В беседе с Pravda.ru он заявил, что холодная фаза конфликта уже настигла американское общество.

По мнению блогера, предстоящие президентские выборы в США только усугубляют раскол в обществе, принося с собой новые волнения и противоречия, особенно в штате Техас. Бентли подчеркивает, что фальсификация выборов в последние 25 лет стала нормой, а доверие к избирательной системе со стороны граждан стремится к нулю.

"В США больше нет настоящих выборов, а те, кто совершает фальсификации, уже даже не пытаются их скрыть", — сказал он.

Бентли выразил мнение, что гражданская война в Соединенных Штатах может начаться в течение ближайших 10 лет .

"Гражданская война, война между гражданами, произойдет в США в течение ближайших 10 лет, а может быть, и гораздо меньше. Но большой вопрос в том, будет ли это братоубийственная война", — резюмировал Бентли.