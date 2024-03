Популярный патриотический блогер Рассел Бентли: Гражданская война в США начнется в течении 10 лет

Волонтёр и известный патриотический блогер из Донецка, Рассел Бентли, поднял тему о возможном разгаре гражданской войны в США.

Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick is licensed under Public domain