Экс-глава МИД Австрии: рано или поздно России и США придётся говорить об Украине

Эксперт Кнайсль: именно США и России предстоит говорить о завершении конфликта на Украине

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Москва и Вашингтон будут говорить о завершении конфликта на Украине, а пока Киеву запрещены переговоры с Кремлём, передаёт РИА Новости.

Фото: kremlin.ru is licensed under Attribution 3.0

Она считает, что КНР могла бы помочь в завершении противостояния, хорошие мысли будут приветствоваться. Эксперт отметила, что большой посреднический вклад вносит Турция. Политик добавила, что для обсуждения проблемы на высоком уровне необходимо сперва восстановить контакты на более низких уровнях, что потребует времени.

Ранее она дала комментарий разговору офицеров бундесвера о возможности атаки на Крымский мост. Она считает это непрофессиональным. На фоне инцидента немецкая сторона ведёт себя беспомощно, пытаясь скрыть информацию, резюмировала эксперт.

Карин Кнайсль окончательно переехала в Российскую Федерацию и собирается построить в её восточной части дом, так как это "по-настоящему свободная страна".