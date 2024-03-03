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Ларри Джонсон: РФ имеет право ответить после слов Шольца о силах НАТО на Украине

0:49
Политика

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия вправе ответить на действия НАТО, учитывая заявление канцлера Германии Олафа Шольца о присутствии британских подразделений на Украине.

Ларри Джонсон: РФ имеет право ответить после слов Шольца о силах НАТО на Украине
Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

В интервью YouTube-каналу Dialogue works эксперт отметил, что Шольц признал нахождение британских военных, управляющих ракетами Storm Shadow, на украинской территории.

По мнению Джонсона, такие действия западных стран, включая США, Великобританию и Германию, являются "актом войны против России". Он отметил, что у России есть основания для ответного удара по военным базам противника.

Эксперт подчеркнул, что НАТО не обладает достаточной военной мощью для конфронтации России, и участие военного блока в конфликте на Украине излишне провоцирует ситуацию.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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