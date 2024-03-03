Бывший аналитик ЦРУ рассказал, как Россия может ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца

Ларри Джонсон: РФ имеет право ответить после слов Шольца о силах НАТО на Украине

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия вправе ответить на действия НАТО, учитывая заявление канцлера Германии Олафа Шольца о присутствии британских подразделений на Украине.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

В интервью YouTube-каналу Dialogue works эксперт отметил, что Шольц признал нахождение британских военных, управляющих ракетами Storm Shadow, на украинской территории.

По мнению Джонсона, такие действия западных стран, включая США, Великобританию и Германию, являются "актом войны против России". Он отметил, что у России есть основания для ответного удара по военным базам противника.

Эксперт подчеркнул, что НАТО не обладает достаточной военной мощью для конфронтации России, и участие военного блока в конфликте на Украине излишне провоцирует ситуацию.