Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия вправе ответить на действия НАТО, учитывая заявление канцлера Германии Олафа Шольца о присутствии британских подразделений на Украине.
В интервью YouTube-каналу Dialogue works эксперт отметил, что Шольц признал нахождение британских военных, управляющих ракетами Storm Shadow, на украинской территории.
По мнению Джонсона, такие действия западных стран, включая США, Великобританию и Германию, являются "актом войны против России". Он отметил, что у России есть основания для ответного удара по военным базам противника.
Эксперт подчеркнул, что НАТО не обладает достаточной военной мощью для конфронтации России, и участие военного блока в конфликте на Украине излишне провоцирует ситуацию.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.