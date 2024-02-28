В Кремле прокомментировали опасения Орбана об общей границе Венгрии и РФ

Песков: Россия ни для кого не представляет опасности

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что его государство не желает иметь общие границы с Российской Федерацией, передаёт ТАСС. Он отметил, что наша страна не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Россия не представляет опасность, вопреки тому, что сейчас с завидным упорством повторяют в ЕС, ни для каких стран, которые не относятся враждебно к РФ, которые не пытаются стать анти-Россией… Мы пытаемся обезопасить нашу страну, наших детей ", — сказал представитель Кремля.

Накануне лидер Венгрии отметил, что не желает иметь общую границу с РФ. По его мнению, страна с болью вспоминает о соседстве с Советским Союзом. Он также говорил, что Украина смогла бы сохранить свою государственность, если стала бы буферной зоной между РФ и Западом. Политик считает, что такая перспектива может не нравиться жителям Незалежной, но их государство находится на карте там, где оно есть.