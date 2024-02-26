Associated Press: Сербия может запретить пребывание в стране россиянам, выступившим против СВО

Сербия высылает критиков СВО

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Власти Сербии могут запретить пребывание в стране россиянам, выступившим против СВО, утверждает Associated Press. По словам журналистов, известно как минимум о 12 инцидентах, связанных с запретом на въезд в страну или отзывом вида на жительство на основании того, что "релоканты" представляли угрозу безопасности Сербии, а именно, так или иначе выступили против СВО.

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Авторы статьи считают, что проблемы с резидентством для нежелательных гостей Сербии указывают на тесные отношения между Александром Вучичем и Владимиром Путиным. По мнению координатора исследований Белградского центра политики безопасности Предрага Петровича, власти в Белграде и в Москве очень близки, не говоря уже о наличии тесной связи между сербскими и российскими спецслужбами.

Власти Сербии пока не прокомментировали данную ситуацию.