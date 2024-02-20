Согласно информации, переданной США союзникам, Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в текущем году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, где был затронут вопрос слухов, возникших в последнее время на Западе, включая США, по поводу размещения ядерного вооружения в космосе.
Министр обороны России впоследствии заявил журналистам, что в настоящее время не существует проектов по размещению ядерного оружия в космосе.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.