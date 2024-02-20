Соединенные Штаты предупредили союзников о российском ядерном оружии в космосе в 2024 году

Bloomberg: США предупреждают союзников, что РФ может вывести в космос ядерное оружие

0:35 Your browser does not support the audio element. Политика

Согласно информации, переданной США союзникам, Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в текущем году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фото: Википедия

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, где был затронут вопрос слухов, возникших в последнее время на Западе, включая США, по поводу размещения ядерного вооружения в космосе.

Министр обороны России впоследствии заявил журналистам, что в настоящее время не существует проектов по размещению ядерного оружия в космосе.