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Журналист Washington Examiner включён в список террористов и экстремистов

Журналиста США Рогана внесли в реестр террористов Росфинмониторинга

1:07
Политика

В понедельник Федеральная служба по финансовому мониторингу пополнила перечень террористов и экстремистов американскими журналистами Хьюго Гордоном* и Томом Роганом*, передаёт Пятый канал.

Журналиста США Рогана внесли в реестр террористов Росфинмониторинга
Фото: commons.wikimedia.org by Voice of America

Том Роган* известен тем, что в 2018 году в своей статье он призвал к бомбардировке Крымского моста. Также в реестр экстремистов включен мэр Днепра Борис Филатов*. Он опубликовал в соцсети пост с призывами к убийству русских по всему миру. Также в перечень добавлен представитель украинской теробороны Сара Эштон-Чирилло*. Существо неопределённого пола выступило с призывом к убийству российских журналистов. Всего в список добавили 31 физическое лицо и одну организацию.

В конце минувшего года писатель Борис Акунин* также был внесен в перечень террористов и экстремистов. Этому способствовал звонок Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). На видеозаписи писатель заявил, что Киев имеет право на любые действия, в том числе на атаки БПЛА по городам РФ.

* — внесены в список террористов и экстремистов.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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