Американское издание считает, что Москва готовит ответ на заявления Трампа о том, что США выходит из договора РСМД. Радиоэлектронные базы на Кубе были закрыты 16 лет назад, они были построены и использовались СССР для наблюдения за деятельностью США в Карибском бассейне.
В своих заявлениях издание ссылается на американскую негосударственную организацию Jamestown Foundation, исследователи которой трактовали недавний визит председателя Совета Министров Кубы Диаса-Корнеля в Москву как новый "импульс" для подобного развития событий. По словам исследователей, Диас-Корнель и Владимир Путин, обсуждали повторное открытие баз. Причём, отмечается в сообщении, это не даст России больше возможностей для расширения своего влияния в регионе, но вслед за восстановлением старых баз может произойти размещение новых. Также в тексте сказано, что открыть дополнительные базы предлагают "некоторые россияне".
По официальным заявлениям, председатель Совета Министров Кубы Диас-Корнель и Владимир Путин обсуждали вопросы здравоохранения и туризма.
Ранее "Правда.Ру" сообщала том, что Куба потеряла от санкций США 125,8 миллиарда долларов.
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